Не "в двух метрах" от мира? Нейросеть оценила шансы на подписание плана Трампа

Кит Келлог считает, что "мирный план" Трампа сможет завершить войну в Украине

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог убежден, что мирный план из 28 пунктов положит конец войне России против Украины.

Что нужно знать:

Спецпосланник США Кит Келлог уверен в успехе мирного плана из 28 пунктов

Gemini оценивает шансы на быстрое подписание плана как крайне низкие

Самым реалистичным итогом нейросеть считает провал или отказ Украины от плана из-за серьезных уступок

Об этом он заявил в интервью Fox News. По мнению Келлога, президент Украины Владимир Зеленский считает план "хорошим".

Что касается гарантий безопасности, спецпосланник подчеркнул, что в США не хотят, чтобы "история повторилась" или "вернулся Будапештский меморандум".

"Мы примерно на последних двух метрах. Мы почти на месте. План из 28 пунктов был предложен. Это незавершенная работа, то есть над ним будут работать в течение всей недели до Дня благодарения, чтобы убедиться, что мы достигнем конечного результата. И я думаю, что у нас есть шанс этого достичь", — сказал генерал в отставке.

Он уточнил, что недавно провел переговоры с украинской стороной. По его словам, украинцы "действительно доверяют американцам".

Кроме того, Келлог считает, что в случае поездки Зеленского в Вашингтон, он бы признал этот план "хорошим", поскольку не отклонил его во время видеообращения к украинцам 21 ноября.

Что говорит о подписании соглашения искусственный интеллект

Нейросеть Gemini представила собственную оценку шансов на подписание обсуждаемого плана прекращения войны, вокруг которого в последние недели усилились дискуссии. Согласно ее расчетам, вероятность быстрого согласования документа крайне низкая, тогда как сценарий отказа Украины выглядит наиболее реалистичным.

По мнению искусственного интеллекта, стремительное утверждение плана и его подписание имеют лишь 10–15% шансов. Модель объясняет это категорическим неприятием ключевых положений со стороны Украины, прежде всего вопроса территориальных уступок. Внутренняя политическая реакция, по ее оценке, делает такой вариант практически недостижимым.

Более вероятным выглядит сценарий, при котором документ может быть изменен и адаптирован под украинские интересы. Вероятность такого развития событий — 30–40%. Gemini отмечает, что вмешательство США и готовность администрации Трампа к "финальному усилию" способны привести к корректировке наиболее спорных пунктов, хотя это и потребует значительных дипломатических усилий.

Самым реалистичным итогом нейросеть считает провал плана или отказ Украины от его подписания. Такой вариант получает 45–60% вероятности. По оценке модели, документ в текущем виде слишком выгоден для России и одновременно слишком невыгоден для Киева, что делает отказ наиболее естественной политической реакцией.

В своем анализе Gemini отдельно подчеркивает пункты, которые включают возможный отказ от оккупированных территорий, замораживание линии фронта, ограничение численности украинской армии и закрепление нейтрального статуса. Эти положения вызывают резкое неприятие значительной части украинской политической элиты и общества, что, по мнению модели, создает внутренний барьер для его утверждения.

Gemini также учитывает контекст в США — политический оптимизм людей из окружения Трампа, которые на фоне стремления к "быстрому успеху" видят план почти готовым к презентации. При этом позиция России, которая, по сообщениям, участвовала в разработке документа, может оказаться благоприятной для его принятия, но Москва, как отмечает нейросеть, наверняка потребует дополнительных уступок.

Как ранее сообщала The Washington Post, президент Украины Владимир Зеленский якобы может пойти на болезненные уступки по территории Донецкой области в условиях "мирного плана" Трампа. Согласие, в свою очередь, может вызвать тяжелую реакцию внутри страны, а отказ — практически гарантировать продолжение войны в 2026 году и далее.