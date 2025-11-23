Не "в двох метрах" від миру? Нейромережа оцінила шанси на підписання плану Трампа

Кіт Келлог вважає, що "мирний план" Трампа зможе завершити війну в Україні

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог переконаний, що мирний план із 28 пунктів покладе край війні Росії проти України.

Що потрібно знати:

Спецпосланець США Кіт Келлог впевнений в успіху мирного плану із 28 пунктів

Gemini оцінює шанси на швидке підписання плану як вкрай низькі

Найреалістичнішим підсумком нейромережа вважає провал чи відмову України від плану через серйозні поступки

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News. На думку Келлога, президент України Володимир Зеленський вважає план "хорошим".

Щодо гарантій безпеки спецпосланець підкреслив, що в США не хочуть, щоб "історія повторилася" або "повернувся Будапештський меморандум".

"Ми приблизно на останніх двох метрах. Ми майже на місці. План із 28 пунктів було запропоновано. Це незавершена робота, тобто над ним працюватимуть протягом усього тижня до Дня подяки, щоб переконатися, що ми досягнемо кінцевого результату. І я думаю, що у нас є шанс цього досягти", — сказав генерал у відставці.

Він уточнив, що нещодавно провів переговори з українською стороною. За його словами, українці "справді довіряють американцям".

Крім того, Келлог вважає, що у разі поїздки Зеленського до Вашингтона він би визнав цей план "хорошим", оскільки не відхилив його під час відеозвернення до українців 21 листопада.

Що говорить про підписання угоди штучний інтелект

Нейромережа Gemini представила власну оцінку шансів на підписання плану припинення війни, що обговорюється, навколо якого в останні тижні посилилися дискусії. Згідно з її розрахунками, ймовірність швидкого узгодження документа є вкрай низькою, тоді як сценарій відмови України виглядає найбільш реалістичним.

На думку штучного інтелекту, стрімке затвердження плану та його підписання мають лише 10–15% шансів. Модель пояснює це категоричним неприйняттям ключових положень з боку України, насамперед питання територіальних поступок. Внутрішня політична реакція, за її оцінкою, робить такий варіант практично недосяжним.

Найімовірнішим виглядає сценарій, за якого документ може бути змінено та адаптовано під українські інтереси. Імовірність такого розвитку подій – 30–40%. Gemini зазначає, що втручання США та готовність адміністрації Трампа до "фінального зусилля" здатні призвести до коригування найбільш спірних пунктів, хоча це й потребуватиме значних дипломатичних зусиль.

Найреалістичнішим підсумком нейромережа вважає провал плану чи відмову України від його підписання. Такий варіант набуває 45–60% ймовірності. За оцінкою моделі, документ у поточному вигляді надто вигідний для Росії та водночас надто невигідний для Києва, що робить відмову найбільш природною політичною реакцією.

У своєму аналізі Gemini окремо наголошує на пунктах, які включають можливу відмову від окупованих територій, заморожування лінії фронту, обмеження чисельності української армії та закріплення нейтрального статусу. Ці положення викликають різке неприйняття значної частини української політичної еліти та суспільства, що на думку моделі створює внутрішній бар’єр для його утвердження.

Gemini також враховує контекст у США — політичний оптимізм людей з оточення Трампа, які на тлі прагнення "швидкого успіху" бачать план майже готовим до презентації. При цьому позиція Росії, яка, за повідомленнями, брала участь у розробці документа, може виявитися сприятливою для його прийняття, але Москва, як зазначає нейромережа, напевно вимагатиме додаткових поступок.

Як раніше повідомляла The Washington Post, президент України Володимир Зеленський нібито може піти на болючі поступки по території Донецької області в умовах "мирного плану" Трампа. Згода, своєю чергою, може викликати важку реакцію всередині країни, а відмова — практично гарантувати продовження війни у 2026 році й далі.