Никакого АТБ или билетов. Куда на самом деле можно потратить "зимнюю тысячу"

Подача заявок через "Дію" возможна до 25 декабря 2025 года, а через Укрпочту — 25 января 2026 года

Украинцы уже начали получать "зимнюю тысячу" от государства. Однако у многих возникает вопрос, на что можно потратить эти средства, ведь список услуг и товаров ограничен.

Что нужно знать:

1 тысяча грн украинцам приходит на карточку национального кэшбека

Деньги могут получить все граждане, находящиеся на территории Украины

Эта помощь разовая и потратить ее можно на определенные услуги или товары

Тысячу зимней поддержки от государства следует потратить до 30 июня 2026 года. Украинцы, получающие пенсию на Укрпочте, автоматически получат и "зимнюю тысячу". Подача заявлений через "Дію" открыта до 25 декабря 2025 года, если оформлять на Укрпочте — до 25 января 2026 года.

На что можно потратить "зимнюю тысячу":

покупка лекарств;

благотворительные взносы и донаты армии;

покупка книг и другой печатной продукции

пищевые продукты украинского производства, кроме подакцизных;

почтовые и коммунальные услуги.

На что потратить "зимнюю тысячу"

Заметим, что в супермаркете АТБ нельзя рассчитаться "зимней тысячей" за продукты. Кроме того, у людей, которые получат средства через почту, есть определенные ограничения. Ведь деньги не выдаются наличными, они поступают на счет.

Карта национальный кэшбек

На что можно потратить "зимнюю тысячу", полученную на Укрпочте:

Приобрести любую продукцию украинских производителей непосредственно в почтовых отделениях.

Оплата почтовых услуг.

Возможны расходы на отправку, денежные переводы и другие сервисы Укрпочты.

Оплата коммуналки.

Донаты и благотворительные акции.

Отмечаем, что не все товары в аптеках или книжных магазинах можно оплачивать "зимней тысячей". Обращайте внимание на ярлыки на порталах или магазинах, на них указаны товары, которые можно приобрести за эти средства.

Значки "єПідримки" и "Зимняя тысяча" на книжном сайте

Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить поездами "Укрзализныци". Речь идет о 3000 км. Будет стартовать программа с 1 декабря.