Никакого АТБ или билетов. Куда на самом деле можно потратить "зимнюю тысячу"
Подача заявок через "Дію" возможна до 25 декабря 2025 года, а через Укрпочту — 25 января 2026 года
Украинцы уже начали получать "зимнюю тысячу" от государства. Однако у многих возникает вопрос, на что можно потратить эти средства, ведь список услуг и товаров ограничен.
Что нужно знать:
- 1 тысяча грн украинцам приходит на карточку национального кэшбека
- Деньги могут получить все граждане, находящиеся на территории Украины
- Эта помощь разовая и потратить ее можно на определенные услуги или товары
Тысячу зимней поддержки от государства следует потратить до 30 июня 2026 года. Украинцы, получающие пенсию на Укрпочте, автоматически получат и "зимнюю тысячу". Подача заявлений через "Дію" открыта до 25 декабря 2025 года, если оформлять на Укрпочте — до 25 января 2026 года.
На что можно потратить "зимнюю тысячу":
- покупка лекарств;
- благотворительные взносы и донаты армии;
- покупка книг и другой печатной продукции
- пищевые продукты украинского производства, кроме подакцизных;
- почтовые и коммунальные услуги.
Заметим, что в супермаркете АТБ нельзя рассчитаться "зимней тысячей" за продукты. Кроме того, у людей, которые получат средства через почту, есть определенные ограничения. Ведь деньги не выдаются наличными, они поступают на счет.
На что можно потратить "зимнюю тысячу", полученную на Укрпочте:
- Приобрести любую продукцию украинских производителей непосредственно в почтовых отделениях.
- Оплата почтовых услуг.
- Возможны расходы на отправку, денежные переводы и другие сервисы Укрпочты.
- Оплата коммуналки.
- Донаты и благотворительные акции.
Отмечаем, что не все товары в аптеках или книжных магазинах можно оплачивать "зимней тысячей". Обращайте внимание на ярлыки на порталах или магазинах, на них указаны товары, которые можно приобрести за эти средства.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить поездами "Укрзализныци". Речь идет о 3000 км. Будет стартовать программа с 1 декабря.