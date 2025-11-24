Ніякого АТБ чи квитків. Куди насправді можна витратити "зимову тисячу"

Подача заявок через "Дію" триватиме до 25 грудня 2025, а через Укрпошту - 25 січня 2026

Українці вже почали отримувати "зимову тисячу" від держави. Однак у багатьох виникає питання, на що можна витратити ці кошти, адже перелік послуг та товарів обмежений.

Що треба знати:

1 тисяча грн українцям приходить на картку національного кешбеку

Гроші можуть отримати усі громадяни, які перебувають на території України

Ця допомога одноразова і витратити її можна на певні послуги чи товари

Отриману тисячу від держави слід витратити до 30 червня 2026 року. Українці, які отримують пенсію на Укрпошті, автоматично отримають і "зимову тисячу". Подача заяв через "Дію" відкрита до 25 грудня 2025 року, якщо оформляти на Укрпошті — до 25 січня 2026 року.

На що можна витратити "зимову тисячу":

купівля ліків;

благодійні внески та донати армії;

купівля книг та іншої друкованої продукції

харчові продукти українського виробництва, окрім підакцизних;

поштові й комунальні послуги.

На що витратити "зимову тисячу"

Зауважимо, що в супермаркеті АТБ не можна розрахуватись "зимовою тисячею" за продукти. Окрім того, люди, які отримують кошти через пошту, мають певні обмеження. Адже гроші не видаються готівкою, вони надходять на рахунок.

Карта національний кешбек

На що можна витратити "зимову тисячу", отриману на Укрпошті:

Придбати будь-яку продукцію українських виробників безпосередньо у відділеннях пошти.

Оплата поштових послуг.

Можливі витрати на відправлення, грошові перекази та інші сервіси Укрпошти.

Оплата комуналки.

Донати та благодійні акції.

Наголошуємо, що не усі товари в аптеках чи книжкових магазинах можна оплачувати "зимовою тисячею". Звертайте увагу на ярлики на порталах чи у магазинах, на них вказані товари, які можна придбати за ці кошти.

Значки "єПідримки" та "Зимової тисячі" на книжковому сайті

Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безоплатно їздити поїздами Укрзалізниці. Йдеться про 3000 кілометрів. Стартуватиме програма з 1 грудня.