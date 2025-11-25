Когда вернутся привычные графики в Киеве: эксперт назвал время

Игнатьев объяснил, когда в Киеве могут перейти к стабилизационным графикам

В ночь на 25 ноября россияне в очередной раз совершили атаки на критическую инфраструктуру столицы. "Укрэнерго" с самого утра объявили о внедрении экстренных отключений света.

"Телеграф" пообщался с председателем совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станиславом Игнатьевым. Эксперт рассказал, когда могут вернуться почасовые графики отключений.

По его словам, ночные удары были направлены на объекты, которые снабжают столицу как электричеством, так и теплом.

Есть проблемы с попаданием в ТЭЦ. Также есть попадание по подстанциям, обеспечивающим левый берег Украины. Станислав Игнатьев

Станислав Игнатьев/Украинский институт будущего

По его словам, ремонтные бригады переходят на аварийные схемы, что позволит вернуться к прогнозируемым отключениям.

"К середине дня задействуют аварийные схемы и выйдем в нормальные графики", — добавил он.

Отдельного внимания требует и ситуация с теплоснабжением: работа двух подвергшихся ударам ТЭЦ напрямую определяет, когда система вернется в штатный режим.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что длительные отключения электроэнергии в Украине могут сохраняться до весны, после чего ситуацию стабилизируют солнечные электростанции, традиционно увеличивающие выработку в теплый период года.