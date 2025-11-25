Коли повернуться звичні графіки у Києві: експерт назвав час

Ігнатьєв пояснив, коли в Києві можуть перейти до стабілізаційних графіків

В ніч на 25 листопада росіяни вчергове здійснили атаки на критичну інфраструктуру столиці. "Укренерго" з самого ранку оголосили про впровадження екстрених відключень світла.

"Телеграф" поспілкувався з головою ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіславом Ігнатьєвим. Експерт розповів, коли можуть повернутися погодинні графіки відключень.

За його словами, нічні удари були спрямовані на об’єкти, які забезпечують столицю як електрикою, так і теплом.

Є проблеми із влучанням в ТЕЦ. Також є влучання по підстанціях, що забезпечують лівий берег України Станіслав Ігнатьєв

Станіслав Ігнатьєв / Український інститут майбутнього

За його словами, ремонтні бригади переходять на аварійні схеми, що дозволить повернутися до прогнозованих відключень.

"До середини дня задіють аварійні схеми і вийдемо в нормальні графіки", — додав він.

Окремої уваги потребує й ситуація з теплопостачанням: робота двох ТЕЦ, які зазнали ударів, напряму визначає, коли система повернеться до штатного режиму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що тривалі відключення електроенергії в Україні можуть зберігатися до весни, після чого ситуацію стабілізують сонячні електростанції, які традиційно збільшують виробіток у теплий період року.