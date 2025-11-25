"Собрание благородных родственников": украинцы насмехаются над идеей о собственном гербе для каждого

Герб должен соответствовать геральдическим правилам и носить индивидуальный характер

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс. Согласно документу, любое физическое лицо получит право на свой герб.

Использование личного или родового герба будет являться способом идентификации физического лица или его принадлежности к определенному роду. Об этом пишет издание "Судебно-юридическая газета".

Что нужно знать

Гербы могут получить физические, юридические лица и общины

Процедура оформления геральдики еще не прописана

Украинцы активно обсуждают инициативу

Согласно статье 294-7 Книги второй кодекса, герб должен соответствовать установившимся геральдическим правилам и носить индивидуальный характер. Его можно будет зарегистрировать как торговую марку или другой объект права интеллектуальной собственности.

Не будут подлежать регистрации гербы, которые входят в государственную символику или используются в вопросах нацбезопасности.

Право на герб получат также и юридические лица и территориальные общины. Согласно ст. 315-3, в фирмах он будет рассматриваться как элемент корпоративной идентичности.

В настоящее время в проекте отсутствуют положения о процедуре создания гербов, геральдической экспертизе, порядке охраны и использования и процедуре разрешения споров.

Реакция украинцев

Украинцы по-разному смотрят на новую инициативу власти. Некоторые считают это нецелесообразным, но большинство с юмором отреагировали на возможность получить собственную статусную графическую эмблему.

"Готовлю свой герб, подскажите как по правилам геральдики бутылки пива должны быть перекрещены или сверху и снизу окутаны сыром косичка?", — смеются в сети.

"Интересно, какие гербы будут у Миндича или Али-Бабы?" – задумались украинцы.

Также в сети мечтают, какие можно будет себе "заказать" гербы. К примеру, с короной. А вдобавок получить право чеканить свою монету.

