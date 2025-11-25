"Зібрання шляхетних родичів": українці кепкують з ідеї про власний герб для кожного

Герб повинен відповідати геральдичним правилам і мати індивідуальний характер

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт про внесення змін до Цивільного кодексу. Згідно із документом, будь-яка фізична особа отримає право на власний герб.

Використання особистого чи родового герба буде способом ідентифікації фізичної особи чи її належності до певного роду. Про це пише видання "Судово-юридична газета".

Що треба знати

Герби можуть отримати фізичні, юридичні особи та громади

Процедура оформлення геральдики ще не прописана

Українці активно обговорюють ініціативу

Згідно із статтею 294-7 Книги другої кодексу, герб повинен відповідати усталеним геральдичним правилам та носити індивідуальний характер. Його можна буде зареєструвати як торговельну марку чи інший об’єкта права інтелектуальної власності.

Не підлягатимуть реєстрації герби, які входять до державної символіки або використовуються у питаннях нацбезпеки.

Право на герб отримають також і юридичні особи та територіальні громади. Згідно зі ст. 315-3, у фірмах він розглядатиметься як елемент корпоративної ідентичності.

Наразі у проєкті відсутні положення про процедуру створення гербів, геральдичну експертизу, порядок охорони і використання та процедуру вирішення спорів.

Реакція українців

Українці по різному дивляться на нову ініціативу влади. Дехто вважає це недоцільним, але більшість з гумором відреагували на можливість отримати власну статусну графічну емблему.

"Готую свій герб, підкажіть як за правилами геральдики пляшки пива мають бути перехрещені чи зверху і знизу оповиті сиром косичка?", — сміються у мережі.

"Цікаво, які герби будуть в Міндича чи Алі-Баби?" — замислилися українці.

Також у мережі мріють, які можна буде собі "замовити" герби. Скажімо, з короною. А на додачу отримати право карбувати свою монету.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що історія українського герба могла скластися зовсім інакше. У період становлення державності обговорювалися різні варіанти, і тризуб не був єдиним.