Достался нам от предков-язычников, но не славян: чего мы не знаем об украинском трезубце

Это не просто государственный символ, а один из самых загадочных знаков человечества с тысячелетней историей

Среди символов, определяющих национальную идентичность стран мира, украинский трезубец занимает особое место. Этот загадочный знак, украшающий герб современной Украины, кроет тысячелетнюю историю, которая тесно переплетается с культурными, религиозными и политическими традициями многих цивилизаций.

Путешествие трезубца сквозь время начинается задолго до появления письменности – в древнейших пластах человеческой истории, когда первые символы отражали понимание мироздания нашими предками. От загадочных наскальных рисунков до величественных княжеских печатей, от шаманских ритуалов до государственных гербов – этот символ пережил тысячелетие трансформаций, сохраняя свою сакральную сущность.

Происхождение трезубца

Трезубец считают одним из самых древних символов мира, распространенных по всему индоевропейскому пространству. Его происхождение остается загадкой, но ученые предполагают, что он появился около 3 тысяч лет назад вместе со свастикой и шестиугольной звездой.

Одна из легенд связывает трезубец с древними булгарскими племенами, имевшими собственное государство в Восточной Европе, Сибири и Казахстане. По легендам, булгарские шаманы использовали трезубец как символ связи с потусторонним миром и для гадания.

Кирпичи из Саркела с тюркскими тамгами (трезубцами)

В общей сложности существует более 40 версий происхождения трезубца. Некоторые исследователи считают его символом трехмерности мира (земля, вода, небо), другие — стилизованным изображением голубя или пикирующего на добычу сокола.

Кирпич с трезубцем князя Владимира, кон. Х ст.

Трезубец в Киевской Руси

В Киевской Руси трезубец стал символом княжеской власти, особенно среди Рюриковичей. Однако, в отличие от официальной версии, что варяги принесли этот символ, археологические находки свидетельствуют о том, что трезубец был известен на территории Украины еще три тысячи лет назад во время Трипольской культуры.

Одним из известнейших примеров использования трезубца в Киевской Руси стала княгиня Ольга, которая сделала его главным символом русского государства. Ольга, дочь скандинавского воина, привезла с собой руну защиты Алгиз, которая имела форму трезубца.

Руна Алгиз

Мифологическое и культурное значение

Трезубец имеет разное значение в разных культурах. В греческой мифологии он был оружием бога морей Посейдона, использовавшего его для создания рек и морей. В скандинавской мифологии трезубец был связан с богом Одином, использовавшим его для получения магических знаний.

В Византии трезубец символизировал высшую государственную власть, а в Украине он стал символом стабильности и гармонии. Наравне со свастикой, трезубец образует сочетание движения и гармонии Вселенной.

Современность

Сегодня трезубец является частью государственного герба Украины, символизируя историческое наследие и национальную идентичность страны. Его загадочное происхождение и многозначность делает его одним из самых интересных символов в мире.

Украинский трезубец не только является государственным символом, но и свидетельством глубоких культурных и исторических связей Украины с Европой и миром. Его история продолжает увлекать ученых и простых людей, оставаясь одним из самых интригующих символов ХХ века.

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