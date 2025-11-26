Рус

Не згрібайте з полиць ці продукти навіть попри майбутнє подорожчання: економія вийде боком

Денис Подставной
Запасатися кондитеркою не варто
Запасатися кондитеркою не варто

Економія буде незначною, якщо врахувати витрати на зберігання

Ціни на кондитерські продукти в Україні злетять до нового року через великий попит. Проте робити запаси шоколадок, тістечок та тортів — недоцільно.

Президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк пояснює, що кондитерські вироби – це продукція з обмеженим терміном придатності, особливо торти та тістечка з кремом.

Я не виключаю, можливо, тут є зв'язок психологічний, тому що кондитерка — це все-таки продукція насолоди більше. Люди споживають шоколад чи десерт, щоб знімати стрес від ракет і всього, що прилітає. Але робити якісь запаси, мабуть, що не варто

порадив Балдинюк

Віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко теж не бачить потреби запасатися. За його словами, вся продукція є і буде, в Україні достатньо й сировини та ресурсів для виробництва кондитерки.

Якщо вже говорити про запаси, то є позиції, які більше зростають, на них краще звернути увагу. Та економія буде мізерною у порівнянні з тим, що доведеться заморозити кошти, носити, возити, складати. Це точно не той випадок

сказав Тараненко

