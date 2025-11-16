Ситуация катастрофическая: в Украине пропадает урожай по не самой очевидной причине

Война в Украине сильно повлияла на агросектор

Мобилизация в Украине привела к дефициту кадров в агрокомпаниях. У производителей не хватает рук для сбора урожая. Из-за этого его порой легче запахать, чем собирать.

Об этом эксперты рассказали в комментарии "Телеграфу".

Так, комментируя ситуацию со сбором лука, директор ФХ "ЛАН АГРО" Василий Сасько рассказал, что ситуация с нехваткой рабочих рук сейчас "катастрофическая".

Очень тяжело с людьми сейчас. Ручной труд нужен, чтобы собирали, но людей нет. Ребят вообще нет. Всех забрали на войну, так что очень тяжело. отметил Сасько

