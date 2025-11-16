Ситуация катастрофическая: в Украине пропадает урожай по не самой очевидной причине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Война в Украине сильно повлияла на агросектор
Мобилизация в Украине привела к дефициту кадров в агрокомпаниях. У производителей не хватает рук для сбора урожая. Из-за этого его порой легче запахать, чем собирать.
Об этом эксперты рассказали в комментарии "Телеграфу".
Детальнее читайте в материале "Покупайте лук, пока он не стал дороже арбузов: стало известно, что увеличит цену репчатого овоща".
Так, комментируя ситуацию со сбором лука, директор ФХ "ЛАН АГРО" Василий Сасько рассказал, что ситуация с нехваткой рабочих рук сейчас "катастрофическая".
Очень тяжело с людьми сейчас. Ручной труд нужен, чтобы собирали, но людей нет. Ребят вообще нет. Всех забрали на войну, так что очень тяжело.
Напомним, ранее мы писали о том, какой продукт может скоро взлететь в цене из-за обстрелов.
Также ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие причины уничтожили цены на популярный продукт в Украине. Ценники рухнули с 50-70 гривен в прошлом году до 5-7 гривен в 2025.