Отключения света влияют на цены. Эксперты рассказали, что будет с борщевым набором
Цены на какие продукты находятся в зоне риска, уточнили специалисты
Масштабные отключения электроэнергии этой зимой создают дополнительные вызовы для тех, кто все же решил хранить овощи. Эксперты расходятся во мнениях, взлетят ли цены на продукты питания в Украине.
Что нужно знать:
- Масштабные отключения электроэнергии усложняют хранение овощей
- Борщевой набор, если и подорожает, то незначительно
- Существенное подорожание грозит мясным и молочным продуктам
Своим мнением специалисты поделились с "Телеграфом" в комментариях. Существенное подорожание грозит мясным и молочным продуктам.
Подробнее читайте в материале: "Некоторые популярные овощи стали почти бесплатными: почему это не повод радоваться и чего ждать"
Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова успокоила, что борщевый набор, если и подорожает, то незначительно.
Она подчеркнула, что Украина имеет открытые границы и активно импортирует овощи. По мнению эксперта, пара гривен особой погоды для потребителей не сделает.
Однако заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил: если свет будут выключать по 8 часов ежедневно, подорожание может достигнуть 30%. Правда, это касается преимущественно молочной продукции и мяса, нуждающихся в постоянном охлаждении.
Напомним, колбаса, являющаяся популярным продуктом в Украине, уже продемонстрировала резкий рост в цене. За неделю один из видов подорожал на 87 гривен, скачок стоимости произошел буквально за день.