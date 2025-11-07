Отключения света влияют на цены. Эксперты рассказали, что будет с борщевым набором

Цены на какие продукты находятся в зоне риска, уточнили специалисты

Масштабные отключения электроэнергии этой зимой создают дополнительные вызовы для тех, кто все же решил хранить овощи. Эксперты расходятся во мнениях, взлетят ли цены на продукты питания в Украине.

Что нужно знать:

Масштабные отключения электроэнергии усложняют хранение овощей

Борщевой набор, если и подорожает, то незначительно

Существенное подорожание грозит мясным и молочным продуктам

Своим мнением специалисты поделились с "Телеграфом" в комментариях. Существенное подорожание грозит мясным и молочным продуктам.

Подробнее читайте в материале: "Некоторые популярные овощи стали почти бесплатными: почему это не повод радоваться и чего ждать"

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова успокоила, что борщевый набор, если и подорожает, то незначительно.

Она подчеркнула, что Украина имеет открытые границы и активно импортирует овощи. По мнению эксперта, пара гривен особой погоды для потребителей не сделает.

Однако заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил: если свет будут выключать по 8 часов ежедневно, подорожание может достигнуть 30%. Правда, это касается преимущественно молочной продукции и мяса, нуждающихся в постоянном охлаждении.

Напомним, колбаса, являющаяся популярным продуктом в Украине, уже продемонстрировала резкий рост в цене. За неделю один из видов подорожал на 87 гривен, скачок стоимости произошел буквально за день.