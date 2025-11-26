Зимой и не пахнет? Какой будет погода в декабре и ждать ли снега

В стране продолжается тенденция мягких зим, характерная для последних десятилетий

Украину ожидает теплый декабрь. Средняя температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы.

Что нужно знать:

Глобально потепление отражается на нашей стране.

Сильные морозы уходят в прошлое, а минимальная температура сильно меняется.

В части регионов на протяжении всей зимы столбики термометров будут выше нуля.

Об этом говорится в прогнозе "Укргидрометцентра".

Согласно расчетам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в Украине будет находиться на уровне от -3 до +5 градусов, что на 2 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 34 — 78 мм, в горных районах местами 88-105 мм, что в пределах (80 — 100%) нормы.

Стоит отметить, что данный прогноз совпадает с мнением заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Веры Балабух, которая в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты рассказывала Балабух

Прогноз погоды на зиму

Также Балабух объясняла, что самые низкие температуры у нас традиционно наблюдаются в северо-восточных, восточных областях Украины, на высокогорье Карпат.

Такие условия, вероятно, будут характерны и для этой зимы. В этих регионах в течение зимы будет преобладать температура воздуха ниже нуля, а среднее за зиму значение может колебаться в пределах -4…-5 градусов продположила синоптик

Самые высокие средние температуры прогнозируются для южных областей, Закарпатья, а также южных частей Кировоградской и Днепропетровской областей. Там в течение зимы будет преобладать положительная температура, то есть выше нуля.

