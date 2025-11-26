Зимою і не пахне? Якою буде погода у грудні та чи чекати на сніг
-
-
У країні продовжується тенденція м’яких зим, характерна для останніх десятиліть
На Україну чекає теплий грудень. Середня температура повітря буде на кілька градусів вище за кліматичну норму.
Що потрібно знати:
- Глобально потепління відбивається нашій країні.
- Сильні морози відходять у минуле, а мінімальна температура сильно змінюється.
- У частині регіонів протягом всієї зими стовпчики термометрів будуть вищими за нуль.
Про це йдеться у прогнозі "Укргідрометцентру".
Згідно з розрахунками синоптиків, середня місячна температура повітря в Україні перебуватиме на рівні від -3 до +5 градусів, що на 2 градуси вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується на рівні 34-78 мм, у гірських районах місцями 88-105 мм, що в межах (80-100%) норми.
Варто зазначити, що даний прогноз збігається з думкою завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віри Балабух, яка в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.
За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.
На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки.
Також Балабух пояснювала, що найнижчі температури у нас традиційно спостерігаються у північно-східних, східних областях України, на високогір’ї Карпат.
Такі умови ймовірно будуть характерні і для цієї зими. У цих регіонах протягом зими переважатиме температура повітря нижче нуля, а середнє за зиму значення може коливатись у межах -4… -5 градусів
Найвищі середні за зиму температури прогнозуються для південних областей, Закарпаття, а також південних частин Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Там протягом зими переважатиме додатна температура, тобто вище нуля.
