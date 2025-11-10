Раньше его вешали не для красоты. Как ковер на стене делает дом теплее даже в лютые холода

Сегодня ковер на стене — это маст-хэв в осенний и зимний периоды

Многие из нас с ностальгией вспоминают времена, когда стены родительских квартир украшали ковры. Сегодня это может показаться странным или даже смешным, однако на самом деле такие интерьеры имели практическую цель: сохранение тепла в холодное время года.

Привычка наших родителей украшать дома коврами вовсе не была проявлением вкуса или моды — это был один из способов сделать дом теплее и уютнее. "Телеграф" спросил у нейросети GPT, каким образом обычный предмет интерьера помогает при плохом отоплении.

Как ковры помогают сохранять тепло в доме

Ковры на стенах выполняли функцию естественной термоизоляции. Плотные ворсовые покрытия уменьшали потери тепла через стены и защищали жилье от сквозняков, что было особенно актуально для старых домов с тонкими стенами и плохо работающими системами отопления.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Кроме того, ковры на стенах могли выполнять и акустическую функцию — они смягчали звук, что делало помещение тише и уютнее. Плюс, ворсовые покрытия защищали стены от пыли и загрязнений, что продлевало срок их службы и облегчало уборку.

