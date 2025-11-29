Адская ночь для Киева и Украины: куда больше всего целили россияне (карта)

Ракеты и дроны снова двигаются на столицу.

Россия наиболее активно в ночь на 29 ноября атаковала Киев и область. По данным ОВА попали в дома, производство и т.д. Под ударом была и энергетика. Общее количество направленных ракет и дронов могло достичь 300.

Что нужно знать:

Атака была комбинированной и высокой интенсивности

В Киеве и области зафиксированы перебои с электроснабжением

Взрывы прозвучали также в Чернигове, Днепре, Одесской и Хмельницкой области.

По состоянию на 9:00 атака не прекращалась

Уже перебои с электроснабжением в западной части столицы и полностью обесточен город Фастов Киевской области. Критическая инфраструктура – на резервном питании.

В общей сложности россияне нанесли удары более 350 дронами, около 30 ракетами Х-101/"Искандер-К", семью ракетами "Кинжал" и примерно шестью "Искандер-М". Мониторинговые каналы утверждают, что атака на столицу определялась высокой интенсивностью — одновременно дронами, кинжалами, баллистикой и крылатыми ракетами.

Движение воздушных целей по Украине

Кроме столицы взрывы были в Чернигове, Днепре, Одесской и Хмельнитчине. Враг еще раз атаковал Староконстантинов.

По состоянию на 9.00 29 ноября атака не прекращается. Вражеские ракеты и беспилотники продолжают входить в воздушное пространство Украины. Они снова направлены на столицу и столичный регион.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что правобережная часть Киева почти без электроэнергии, вода подается с пониженным давлением. Следите за актуальной ситуацией со светом в столице.