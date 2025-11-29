Пекельна ніч ударів: які регіони України атакували росіяни та куди цілили

Ракети та дрони знову рухаються на столицю

Росія найактивніше в ніч на 29 листопада атакувала Київ та область. За даними ОВА поцілили в будинки, виробництво тощо. Під ударом була й енергетика. Загальна кількість скерованих ракет та дронів могла сягнути 300.

Що потрібно знати:

Атака була комбінованою та високої інтенсивності

У Києві та області зафіксовані перебої з електропостачанням

Вибухи пролунали також у Чернігові, Дніпрі, на Одещині й Хмельниччині

Станом на 9:00 атака не припинялася

Вже є перебої з електропостачанням в західній частині столиці та повністю знеструмлено місто Фастів Київської області. Критична інфраструктура — на резервному живленні.

Загалом росіяни завдали удари понад 350 дронами, близько 30 ракетами Х-101/"Іскандер-К", сімома ракетами "Кинджал" та приблизно шістьма "Іскандер-М". Моніторингові канали стверджують, що атака на столицю визначалась високою інтенсивністю — одночасно дронами, "Кинджалами", балістикою та крилатими ракетами.

Рух повітряних цілей на Україною

В Повітряних силах підтвердили, що основним вектором ударів була саме Київщина. Загалом Росія здійснила масований комбінований удар по критичній інфраструктурі України. Зафіксовано 632 повітряні цілі: 36 ракет і 596 ударних дронів різних типів. Напад відбивали всі підрозділи ППО.

Звіт Повітряних сил

Станом на 10:30 українська ППО знищила або подавила 577 цілей, серед них: 558 ударних БпЛА, ракету "Кинджал", 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К, 4 балістичні ракети "Іскандер-М" і 2 керовані ракети Х-59/69. Відбулося близько 22 влучань і падіння уламків на 17 локаціях.

Окрім столиці вибухи були в Чернігові, Дніпрі, на Одещині та Хмельниччині. Ворог вкотре атакував Старокостянтинів.

Станом на 9:00 29 листопада атака не припиняється. Ворожі ракети та безпілотники продовжують заходити в повітряний простір України. Вони знову скеровані на столицю та столичний регіон.

Раніше "Телеграф" розповідав, що правобережна частина Києва майже без електроенергії, вода подається зі зниженим тиском. Слідкуйте за актуальною ситуацією зі світлом у столиці.