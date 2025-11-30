Попала в скандал в США: Зеленский назначил себе нового советника

В 2021 году Маркарова вошла в топ-100 успешных женщин Украины

Бывший посол Украины в США Оксана Маркарова назначена советником президента Владимира Зеленского по вопросам восстановления Украины и инвестиций. Соответствующий указ уже был подписан.

Что нужно знать:

Маркарова ранее занимала должности министра финансов Украины и посла Украины в США (2021–2025)

Основные задачи Маркаровой: улучшение бизнес-климата, укрепление финансовой устойчивости и привлечение инвестиций

Она имеет значительный опыт в управлении публичными финансами и частным капиталом, а также привлечении инвестиций

Об этом 30 ноября Зеленский написал в своем Telegram-канале. В то же время на сайте президента был опубликован указ о назначении.

Указ о назначении Оксаны Маркаровой

Сегодня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству как мой советник по вопросам восстановления Украины и инвестиций. Мы обязательно защитим нашу независимость и право Украины быть суверенным европейским государством. Мы обеспечиваем Украине способность защищаться и в ежедневном режиме почти 4 года противостоять полномасштабной российской агрессии. Несмотря на все сложности, мы обеспечиваем Украине необходимое оружие, системы ПВО, достаточный ресурс для внутренней устойчивости говорится в сообщении.

В основные задачи Маркаровой будут входить консультации по вопросам, которые усиливают Украину:

лучший бизнес-климат,

усиление финансовой устойчивости нашего государства,

привлечение инвестиций и планирование восстановления вместе с нашими стратегическими партнерами.

В то же время, в Офисе президента отметили, что недавно Оксана Маркарова завершила каденцию посла Украины в США (2021-2025 гг.) и представителя Украины в Организации американских государств. Она имеет значительный опыт в управлении публичными финансами и частным капиталом, а также привлечении инвестиций. В ходе работы на руководящих должностях в Министерстве финансов Украины Оксана Маркарова создала правительственное агентство UkraineInvest и Фонд поддержки стартапов.

Оксана Маркарова. Фото: Facebook

Напомним, в сентябре прошлого года вокруг должности посла Украины в США разгорелся скандал, когда президент Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты в разгар президентской избирательной кампании посетил завод по производству снарядов в Пенсильвании.

Тогда спикер Палаты представителей США Майк Джонсон потребовал увольнения Оксаны Маркаровой с должности посла, заявляя, что именно она организовала мероприятие, на котором "не было ни одного республиканца".

Оксана Маркарова — что о ней известно

Родилась 28 октября 1976 года в городе Ровно, в армяно-украинской семье.

Образование получила в Киево-Могилянской Академии, где стала магистром экологических наук. Затем училась в Индианском университете в Блумингтоне, США, там же получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.

С 1998 по 1999 год и с 2001 по 2003 год занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital), а в 2000 году проходила практику во Всемирном банке.

В 2003 году стала главой инвестиционной группы ITT.

Оксана Маркарова. Фото: Facebook

С марта 2015 по апрель 2016 года занимала должность заместителя министра — руководителя аппарата Министерства финансов Украины.

29 апреля 2016 года в новом правительстве была назначена на должность первого заместителя министра финансов Украины.

8 июня 2018 года была назначена исполняющей обязанности министра финансов Украины, а в ноябре того же года стала министром финансов Украины.

4 марта 2020 была отправлена в отставку.

Оксана Маркарова. Фото: Facebook

25 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США. 27 августа 2025 года была освобождена от должности.

5 июля 2023 года назначена чрезвычайным и полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуде по совместительству. 27 августа 2025 года освобождена от должности.

В 2021 году Оксана Маркарова вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала "Новое время".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский уволил главу Офиса президента Андрея Ермака после обысков НАБУ.