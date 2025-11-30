Потрапила у скандал у США: Зеленський призначив собі нового радника

У 2021 році Маркарова увійшла до топ-100 успішних жінок України

Колишнього посла України в США Оксану Маркарова призначено радником президента Володимира Зеленського з питань відновлення України та інвестицій. Відповідний указ уже було підписано.

Що потрібно знати:

Маркарова раніше обіймала посади міністра фінансів України та посла України у США (2021–2025)

Основні завдання Маркарової: покращення бізнес-клімату, зміцнення фінансової стійкості та залучення інвестицій

Вона має значний досвід в управлінні публічними фінансами та приватним капіталом, а також залучення інвестицій

Про це 30 листопада Зеленський написав у своєму Telegram-каналі. Водночас, на сайті президента було опубліковано указ про призначення.

Указ про призначення Оксани Маркарової

Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою. Ми забезпечуємо Україні здатність захищатися та в щоденному режимі вже майже 4 роки протистояти повномасштабній російській агресії. Попри всі складнощі ми забезпечуємо Україні необхідну зброю, системи ППО, достатній ресурс для внутрішньої стійкості йдеться у повідомленні.

До основних завдань Маркарової входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну:

кращий бізнес-клімат,

посилення фінансової стійкості нашої держави,

залучення інвестицій та планування відновлення разом з нашими стратегічними партнерами.

Водночас в Офісі президента зазначили, що нещодавно Оксана Маркарова завершила каденцію посла України в США (2021-2025 рр.) та представника України в Організації американських держав. Вона має значний досвід в управлінні громадськими фінансами та приватним капіталом, а також залучення інвестицій. Під час роботи на керівних посадах у Міністерстві фінансів України Оксана Маркарова створила урядову агенцію UkraineInvest та Фонд підтримки стартапів.

Оксана Маркарова. Фото: Facebook

Нагадаємо, у вересні минулого року навколо посади посла України в США спалахнув скандал, коли президент Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів у розпал президентської виборчої кампанії відвідав завод із виробництва снарядів у Пенсільванії.

Тоді речник Палати представників США Майк Джонсон вимагав звільнення Оксани Маркарової з посади посла, заявляючи, що саме вона організувала захід, на якому "не було жодного республіканця".

Оксана Маркарова — що про неї відомо

Народилася 28 жовтня 1976 року у місті Рівному, у вірмено-українській родині.

Освіту здобула у Києво-Могилянській Академії, де стала магістром екологічних наук. Потім навчалася в Індіанському університеті в Блумінгтоні, США, там же здобула ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів та торгівлі.

З 1998 по 1999 рік і з 2001 по 2003 рік обіймала посади радника з економічної політики та менеджера із зовнішніх та корпоративних зв’язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund (тепер в управлінні Horizon Capital), а у 2000 році проходила практику.

У 2003 році стала головою інвестиційної групи ITT.

Оксана Маркарова. Фото: Facebook

З березня 2015 року по квітень 2016 року обіймала посаду заступника міністра — керівника апарату Міністерства фінансів України.

29 квітня 2016 року в новому уряді її було призначено на посаду першого заступника міністра фінансів України.

8 червня 2018 року була призначена виконувачем обов’язків міністра фінансів України, а у листопаді того ж року стала міністром фінансів України.

4 березня 2020 року відправлена у відставку.

Оксана Маркарова. Фото: Facebook

25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним та повноважним послом України у США. 27 серпня 2025 року її було звільнено з посади.

5 липня 2023 року призначена надзвичайним та повноважним послом України в Антигуа та Барбуді за сумісництвом. 27 серпня 2025 року її було звільнено з посади.

2021 року Оксана Маркарова увійшла до топ-100 успішних жінок України за версією журналу "Новий час".

