Потрапила у скандал у США: Зеленський призначив собі нового радника
Колишнього посла України в США Оксану Маркарова призначено радником президента Володимира Зеленського з питань відновлення України та інвестицій. Відповідний указ уже було підписано.
Що потрібно знати:
- Маркарова раніше обіймала посади міністра фінансів України та посла України у США (2021–2025)
- Основні завдання Маркарової: покращення бізнес-клімату, зміцнення фінансової стійкості та залучення інвестицій
- Вона має значний досвід в управлінні публічними фінансами та приватним капіталом, а також залучення інвестицій
Про це 30 листопада Зеленський написав у своєму Telegram-каналі. Водночас, на сайті президента було опубліковано указ про призначення.
Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою. Ми забезпечуємо Україні здатність захищатися та в щоденному режимі вже майже 4 роки протистояти повномасштабній російській агресії. Попри всі складнощі ми забезпечуємо Україні необхідну зброю, системи ППО, достатній ресурс для внутрішньої стійкості
До основних завдань Маркарової входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну:
- кращий бізнес-клімат,
- посилення фінансової стійкості нашої держави,
- залучення інвестицій та планування відновлення разом з нашими стратегічними партнерами.
Водночас в Офісі президента зазначили, що нещодавно Оксана Маркарова завершила каденцію посла України в США (2021-2025 рр.) та представника України в Організації американських держав. Вона має значний досвід в управлінні громадськими фінансами та приватним капіталом, а також залучення інвестицій. Під час роботи на керівних посадах у Міністерстві фінансів України Оксана Маркарова створила урядову агенцію UkraineInvest та Фонд підтримки стартапів.
Нагадаємо, у вересні минулого року навколо посади посла України в США спалахнув скандал, коли президент Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів у розпал президентської виборчої кампанії відвідав завод із виробництва снарядів у Пенсільванії.
Тоді речник Палати представників США Майк Джонсон вимагав звільнення Оксани Маркарової з посади посла, заявляючи, що саме вона організувала захід, на якому "не було жодного республіканця".
Оксана Маркарова — що про неї відомо
Народилася 28 жовтня 1976 року у місті Рівному, у вірмено-українській родині.
Освіту здобула у Києво-Могилянській Академії, де стала магістром екологічних наук. Потім навчалася в Індіанському університеті в Блумінгтоні, США, там же здобула ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів та торгівлі.
З 1998 по 1999 рік і з 2001 по 2003 рік обіймала посади радника з економічної політики та менеджера із зовнішніх та корпоративних зв’язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund (тепер в управлінні Horizon Capital), а у 2000 році проходила практику.
У 2003 році стала головою інвестиційної групи ITT.
З березня 2015 року по квітень 2016 року обіймала посаду заступника міністра — керівника апарату Міністерства фінансів України.
29 квітня 2016 року в новому уряді її було призначено на посаду першого заступника міністра фінансів України.
8 червня 2018 року була призначена виконувачем обов’язків міністра фінансів України, а у листопаді того ж року стала міністром фінансів України.
4 березня 2020 року відправлена у відставку.
25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним та повноважним послом України у США. 27 серпня 2025 року її було звільнено з посади.
5 липня 2023 року призначена надзвичайним та повноважним послом України в Антигуа та Барбуді за сумісництвом. 27 серпня 2025 року її було звільнено з посади.
2021 року Оксана Маркарова увійшла до топ-100 успішних жінок України за версією журналу "Новий час".
