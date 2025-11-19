Причастность к Акордбанку может повредить назначению Оксаны Маркаровой в Офис Президента

В чем будет заключаться конфликт интересов

У Оксаны Маркаровой может возникнуть конфликт интересов, если президент Владимир Зеленский предложит ей возглавить Офис Президента вместо Андрея Ермака в случае его отставки. Увольнение Ермака сейчас прогнозируют некоторые народные депутаты из-за громкого коррупционного скандала и уголовного дела в отношении так называемых пленок Миндича.

Маркарова долгое время работала в должности чрезвычайного и полномочного Посла Украины в США и хотя была уволена в конце августа 2025 года, однако многим кажется, что ее назначение в ОП может быть поддержано западными политиками. Но самое важное в данном контексте то, что она — жена бизнесмена Даниила Волынца, который является главой наблюдательного совета Акордбанка и его крупнейшим акционером. По последним данным Нацбанка, Волынцу принадлежит 74,8% акций этого финучреждения. Согласно Семейному кодексу Украины, имущество супругов делится 50/50, и потому Оксана Маркарова является опосредованной совладелицей банка.

Кстати, до этого Оксана Маркарова и Даниил Волынец через ООО "Актив Финанс Групп" были совладельцами находящегося на ликвидации скандального Актив-Банка, что также доказывается официальными данными Нацбанка. И многих до сих пор удивляет, что супруги из-за этой ликвидации не получили статус небезупречной репутации и, несмотря на все, официально владеют Акордбанком.

Конфликт интересов относительно Офиса Президента возникает из-за того, что именно Президент Украины, согласно ст. 18 Закона о "Национальном банке Украины", выдвигает кандидатуру на должность главы НБУ, после чего Верховная Рада его назначает, и в ОП глава НБУ подает заявление на увольнение. Нацбанк — глобальный финансовый регулятор, который предоставляет/отзывает лицензии всем банкам Украины и осуществляет текущий надзор за ними — проверяет, штрафует, назначает кураторов и т.д. То есть член семьи Маркарова/Волынец в случае назначения в Офис Президента может оказать прямое влияние на своего регулятора (контролера) — Нацбанк, который напрямую влияет на работу Акордбанка и инициирует отзыв его лицензий, читай — закрытие.