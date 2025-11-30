ВСУ имеют успехи на Днепропетровщине: откуда удалось отбросить россиян (карта)

Морские пехотинцы провели операцию, в ходе которой взяли в плен 19 российских военных

Силы обороны Украины освободили от окупантов один из населенных пунктов в Днепропетровской области. Это произошло в Александровском направлении.

Село Ивановка было зачищено от россиян. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Отметим, в субботу, 29 ноября, украинские морские пехотинцы захватили в плен 19 военных русской армии.

"В операционной полосе ответственности 20 армейского корпуса силами 37 отдельной бригады морской пехоты 30 корпуса морской пехоты в результате поисково-ударных действий было уничтожено 53 оккупанта и еще 19 взято в плен", — говорится в сообщении 37 ОБрМП, в котором не сообщается, где именно произошел бой.

Пленные россияне, как признаются они в видео, являются военнослужащими 228 мотострелкового полка, входящего в состав 90 дивизии. Полк дислоцируется в Екатеринбурге.

В свою очередь DeepState также опубликовал видео с пленными россиянами, которые, как отмечается, были накормлены, им была оказана медицинская помощь, после чего они были переданы для пополнения обменного фонда.

Аналитики проекта уточнили, что военные ВС РФ были взяты в плен как раз в Ивановке. Один из оккупантов зачитал "Заповіт" Тараса Шевченко. Вероятно, он был мобилизован на ТОТ, предполагают на канале.

Деоккупированная территория

Отметим, согласно информации Генерального штаба ВСУ, в течение прошедшего дня на Александровском направлении противник совершил 44 атаки. В воскресенье украинские защитники отбивали 11 штурмов противника.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные спасли от смерти двух российских военнопленных, которых хотели убить свои "товарищи". Двое россиян-контрактников взяли в плен на Лиманском направлении.