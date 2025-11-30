ЗСУ мають успіхи на Дніпропетровщині: звідки вдалося відкинути росіян (карта)

Морські піхотинці провели операцію, під час якої взяли в полон 19 російських військових

Сили оборони України звільнили від окупантів один з населених пунктів у Дніпропетровській області. Це сталося на Олександрівському напрямку.

Село Іванівка було зачищено від росіян. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зазначимо, у суботу, 29 листопада, українські морські піхотинці захопили у полон 19 військових російської армії.

"В операційній смузі відповідальності 20 армійського корпусу силами 37 окремої бригади морської піхоти 30 корпусу морської піхоти внаслідок пошуково-ударних дій було знищено 53 окупанти та ще 19 узято в полон", – йдеться у повідомленні 37 ОБрМП, у якому не повідомляється, де саме стався бій.

Полонені росіяни, як зізнаються вони у відео, є військовослужбовцями 228 мотострілецькому полку, який входить до складу 90 дивізії. Полк дислокується у Єкатеринбурзі.

Своєю чергою DeepState також опублікував відео з полоненими росіянами, яких, як наголошується, було нагодовано, надано медичну допомогу та передано для поповнення обмінного фонду.

Аналітики проєкту уточнили, що військові ЗС РФ були узяти у полон якраз у Іванівці. Один з окупантів, зачитав "Заповіт" Тараса Шевченка. Ймовірно, він був мобілізований на ТОТ, припускають на каналі.

Деокупована територія

Зазначимо, згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулого дня на Олександрівському напрямку противник здійснив 44 атаки. У неділю українські захисники відбивали 11 штурмів ворога.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові врятували від смерті двох російських військовополонених, яких хотіли вбити свої ж "товариші". Двох росіян-контрактників взяли у полон на Лиманському напрямку.