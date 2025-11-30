Массированный обстрел близко? Озвучен неутешительный прогноз по атакам

У Украины есть устоявшаяся статистика

У России пока есть достаточный потенциал, чтобы продолжать наносить массированные ракетно-дроновые атаки по Украине один-два раза в неделю. Такая периодичность сохраняется даже несмотря на пожары на российских оборонных предприятиях.

Что нужно знать:

Россия имеет достаточно средств, которые производит

Украине требуется наращивание поставок зенитных боеприпасов, прежде всего ракет для ПВО.

В осенне-зимний период противник традиционно активизируют обстрелы энергетики

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Мы имеем статистику, здесь гадать ничего не нужно. Раз-два в неделю, к сожалению, есть такие массированные удары, а это говорит о том, что Россия имеет достаточно средств, которые производит сказал он.

Игнат добавил, то несмотря на удары по российским оборонным заводам, ракетно-дронные атаки будут продолжаться. При этом, в осенне-зимний период противник традиционно активизируют обстрелы энергетики.

Понятно, что может быть интенсификация этих ударов, поэтому мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам по наращиванию нам поставок зенитных боеприпасов, прежде всего ракет. Понимаем, что без этого трудно будет защищать страну с такими обстрелами резюмировал он.

