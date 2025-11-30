Массированный обстрел близко? Озвучен неутешительный прогноз по атакам
-
-
У Украины есть устоявшаяся статистика
У России пока есть достаточный потенциал, чтобы продолжать наносить массированные ракетно-дроновые атаки по Украине один-два раза в неделю. Такая периодичность сохраняется даже несмотря на пожары на российских оборонных предприятиях.
Что нужно знать:
- Россия имеет достаточно средств, которые производит
- Украине требуется наращивание поставок зенитных боеприпасов, прежде всего ракет для ПВО.
- В осенне-зимний период противник традиционно активизируют обстрелы энергетики
Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Мы имеем статистику, здесь гадать ничего не нужно. Раз-два в неделю, к сожалению, есть такие массированные удары, а это говорит о том, что Россия имеет достаточно средств, которые производит
Игнат добавил, то несмотря на удары по российским оборонным заводам, ракетно-дронные атаки будут продолжаться. При этом, в осенне-зимний период противник традиционно активизируют обстрелы энергетики.
Понятно, что может быть интенсификация этих ударов, поэтому мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам по наращиванию нам поставок зенитных боеприпасов, прежде всего ракет. Понимаем, что без этого трудно будет защищать страну с такими обстрелами
