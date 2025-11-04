Отвлекают или...? Зачем россияне открыли фронт на Днепропетровщине (карта)

Силы обороны ломают планы врага

Россияне бросают все силы на захват города Покровска, ситуация тяжелая, и если врагу это удастся, перед ним откроется прямой путь на Межевую Днепропетровской области. Врагу уже удалось перейти админграницу Днепропетровской области, подполковник Александр Шаптала оценил дальнейшие риски.

Что нужно знать:

Россияне со стороны Донецкой области продвигаются вглубь Днепропетровщины

Кроме Луганщины и Донетчины, враг хочет захватить, по меньшей мере, Запорожскую, Харьковскую, Днепропетровскую области

Однако, по мнению комбрига Александра Шапталы, риска, что в 2026 фронт будет под Днепром, нет

Командир 67-й отдельной механизированной бригады, сын бывшего начальника Генштаба Сергея Шапталы, подполковник Александр Шаптала в разговоре с "УП" рассказал, является ли наступление россиян на Днепропетровщину попыткой отвлечь внимание Сил обороны от Покровска, Константиновки, Лимана. По его словам, у врага есть планы захвата нескольких областей Украины, однако это не означает, что его планы воплотятся.

Отвлечение – нет, потому что противник еще наращивает свои усилия, чтобы двигаться дальше. И он будет максимально двигаться вперед столько времени, на сколько у него хватит личного состава. Даже если они положат всех своих… мы уже видели примеры с привлечением (наемников – УП) из Северной Кореи. Противник будет делать все, чтобы захватить как Донецкую, так и Запорожскую, Харьковскую, Днепропетровскую области. Все области. Они будут двигаться дальше, это надо понимать, Александр Шаптала

Ситуация на границе Донетчины и Днепропетровщины на карте deepstate

Однако у россиян есть проблемы с пополнением сил и средств, которые уничтожают Силы обороны. Поэтому риска, что в 2026 году фронт приблизится к Днепру, нет.

Нет (улыбается – УП), возле Днепра никто воевать не будет. Все же наши основные усилия сосредоточены на том, чтобы восстановить границы Днепропетровской области – и это реально, Александр Шаптала

Александровское направление (со стороны Днепропетровской области) 4.11.2025, карта Генштаба

По словам комбрига, на определенных участках фронта Силы обороны преуспевают, на некоторых – проваливаются. У россиян также есть проблемы – не могут быстро пополнять свои силы и средства, потому что Силы обороны уничтожают его логистические маршруты и склады.

В частности, глубоко в Донецкой, Луганской областях, а также в России. Мы не будем воевать у Днепра, все будет нормально, — подчеркнул подполковник

Напомним, "Телеграф" пообщался с военными экспертами, чтобы узнать, что действительно происходит в Покровске. Сейчас ВСУ гарантированно контролируют только северную часть города.