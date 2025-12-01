Умер легендарный футболист "Динамо". Он семь раз становился чемпионом СССР

Команда сообщила о смерти легенды клуба — он сыграл за "Динамо" более 370 матчей

Ушел из жизни известный динамовец Владимир Мунтян — ему было 79 лет. Его считали одним из самых ярких игроков в истории клуба "Динамо" (Киев) и всего украинского футбола.

Мужчина скончался после продолжительной болезни. Мунтян провел в составе "бело-синих" значительную часть своей карьеры, став семикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем национального Кубка. В 1975 году был обладателем Кубка Кубков и Суперкубком УЕФА в 1975 году, закрепив за "Динамо" статус одного из сильнейших клубов Европы.

Владимир Мунтян в молодости

"Владимир Федорович всю свою жизнь посвятил футболу и нашему "Динамо", оставив после себя незабываемый след в сердцах болельщиков, коллег и молодых футболистов. Его мастерство на поле, преданность команде и безграничная любовь к игре вдохновляли не одно поколение", — выразил соболезнования президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис.

Владимир Мунтян родился в Одесской области. После завершения карьеры игрока он тренировал ряд клубов и молодежные сборные в Украине и за рубежом, а с 2014 года — президент организации "Ветераны футбольного клуба "Динамо" (Киев). Заслуженный мастер спорта (1975). Заслуженный тренер Украины.

Дебют в "Динамо": 15.10.1965, чемпионат СССР, "Пахтакор" Ташкент — "Динамо" Киев -1:2. Последний матч в "Динамо" 10.11.1977, чемпионат СССР, "Арарат" Ереван — "Динамо" Киев.

Всего за киевское "Динамо": 371 матч, 70 голов.

Чемпион СССР (7): 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977.

Обладатель Кубка СССР (2): 1966, 1974.

Обладатель Кубка Кубков УЕФА (1): 1975.

Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 1975.

Владимир Мунтян

