Умер легендарный футболист "Динамо". Он семь раз становился чемпионом СССР

Галина Михайлова
Он играл за "Динамо" более 12 лет Новость обновлена 01 декабря 2025, 11:39
Он играл за "Динамо" более 12 лет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Команда сообщила о смерти легенды клуба — он сыграл за "Динамо" более 370 матчей

Ушел из жизни известный динамовец Владимир Мунтян — ему было 79 лет. Его считали одним из самых ярких игроков в истории клуба "Динамо" (Киев) и всего украинского футбола.

Мужчина скончался после продолжительной болезни. Мунтян провел в составе "бело-синих" значительную часть своей карьеры, став семикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем национального Кубка. В 1975 году был обладателем Кубка Кубков и Суперкубком УЕФА в 1975 году, закрепив за "Динамо" статус одного из сильнейших клубов Европы.

Владимир Мунтян в молодости
"Владимир Федорович всю свою жизнь посвятил футболу и нашему "Динамо", оставив после себя незабываемый след в сердцах болельщиков, коллег и молодых футболистов. Его мастерство на поле, преданность команде и безграничная любовь к игре вдохновляли не одно поколение", — выразил соболезнования президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис.

Владимир Мунтян родился в Одесской области. После завершения карьеры игрока он тренировал ряд клубов и молодежные сборные в Украине и за рубежом, а с 2014 года — президент организации "Ветераны футбольного клуба "Динамо" (Киев). Заслуженный мастер спорта (1975). Заслуженный тренер Украины.

Дебют в "Динамо": 15.10.1965, чемпионат СССР, "Пахтакор" Ташкент — "Динамо" Киев -1:2. Последний матч в "Динамо" 10.11.1977, чемпионат СССР, "Арарат" Ереван — "Динамо" Киев.

Всего за киевское "Динамо": 371 матч, 70 голов.

  • Чемпион СССР (7): 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977.
  • Обладатель Кубка СССР (2): 1966, 1974.
  • Обладатель Кубка Кубков УЕФА (1): 1975.
  • Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 1975.
Владимир Мунтян
Ранее "Телеграф" сообщал о смерти молодого футболиста УПЛ. Владимир Белоцерковец играл за луганскую "Зарю".

#ФК Динамо Киев #Владимир Мунтян #Динамо