Помер легендарний футболіст "Динамо". Він сім разів ставав чемпіоном СРСР

Команда повідомила про смерть легенди клубу — він зіграв за "Динамо" понад 370 матчів

Пішов із життя відомий динамівець Володимир Мунтян — йому було 79 років. Його вважали одним із найяскравіших гравців в історії клубу "Динамо" (Київ) та всього українського футболу.

Чоловік помер після тривалої хвороби. Мунтян провів у складі "біло-синіх" значну частину своєї кар’єри, ставши семиразовим чемпіоном СРСР і дворазовим володарем національного Кубка. У 1975 році був володарем Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА в 1975 році, закріпивши за "Динамо" статус одного з найсильніших клубів Європи.

Володимир Мунтян в молодості

"Володимир Федорович усе своє життя присвятив футболу та нашому "Динамо", залишивши по собі незабутній слід у серцях уболівальників, колег та молодих футболістів. Його майстерність на полі, відданість команді та безмежна любов до гри надихали не одне покоління", — висловив співчуття президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс.

Володимир Мунтян народився на Одещині. Після завершення кар'єри гравця він тренував низку клубів та молодіжні збірні в Україні та за кордоном, а з 2014 року є президентом організації "Ветерани футбольного клубу "Динамо" (Київ). Заслужений майстер спорту (1975). Заслужений тренер України.

Дебют у "Динамо": 15.10.1965, чемпіонат СРСР, "Пахтакор" Ташкент — "Динамо" Київ -1:2. Останній матч у "Динамо" 10.11.1977, чемпіонат СРСР, "Арарат" Єреван — "Динамо" Київ.

Всього за київське "Динамо": 371 матч, 70 голів.

Чемпіон СРСР (7): 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977.

Володар Кубка СРСР (2): 1966, 1974.

Володар Кубка Кубків УЄФА (1): 1975.

Володар Суперкубка УЄФА (1): 1975.

Володимир Мунтян

