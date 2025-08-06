Внезапно умер футболист клуба УПЛ: ему было всего 25 лет

Клуб не сообщает подробности трагедии

В среду, 6 августа, стало известно о смерти украинского футболиста "Зари" Владимира Белоцерковеца. Уроженец Херсонской области играл на позиции правого вингера.

О смерти атакующего хавбека сообщила пресс-служба луганской команды в Facebook. Владимиру было всего 25 лет.

"Не стало Владимира Белоцерковца. Сегодня, на 26-м году, оборвалась жизнь полузащитника луганской "Зари" Владимира Белоцерковца. Футбольный клуб "Заря" выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, хорошего и отзывчивого человека. Терпение и сил семье Владимира Белоцерковца…", — гласит сообщение.

Белоцерковец является воспитанником харьковского "Металлиста", также играл за академию "Зари". На профессиональном уровне успел поиграть за "Ингулец", МФК "Металлург" (Запорожье). В январе 2025 года вновь вернулся в "Зарю". В прошлом сезоне отыграл 27 матчей на клубном уровне, в которых отметился 2 голами и 1 ассистом.

В ноябре 2024 Белоцерковец забил свой последний гол в УПЛ. Это произошло в матче с "Ворсклой" (3:0).

Отметим, накануне sport.ua сообщил, что Белоцерковец уже тренируется в общей группе, восстановившись после травмы голеностопа. Также журналисты предполагали, что игрок появиться в заявке "Зари" на матч с "Кудривкой" (11 августа).

Ранее сообщалось о смерти украинского и советского футболиста, тренера и функционера Степана Юрчишина. Он прославился, выступая за львовские "Карпаты".