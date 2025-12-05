Была замужем за россиянином и вылетела из "Слуги народа": что известно об Анне Скороход, к которой пришло НАБУ

Депутатка попала в новый скандал

Анна Скороход — народный депутат Украины, которая пришла в Верховную раду в 2019 году и стала членом фракции "Слуга народа". В пятницу, 5 декабря 2025 года, стало известно, что у нардепа прошли обыски НАБУ совместно с СБУ — ее подозревают в организации преступной группировки по вымогательству сотен тысяч долларов.

"Телеграф" рассказывает, кто такая Анна Скороход, чем она занималась до прихода в политику и какие скандалы с ней связаны.

Анна Скороход — что о ней известно?

Анна Скороход родилась 14 января 1990 года, сейчас ей 35 лет, а когда избиралась в Раду, ей было 29 лет. Известно, что она окончила Киевский университет культуры и искусств по специальности "Тележурналист, диктор и ведущий телепрограмм". Также у нее есть правовое образование, которое получила в Национальной академии внутренних дел Украины.

Как пишет сайт "Моя Київщина", до политической карьеры Анна успела поработать в нескольких организациях. Так, с апреля 2008 по февраль 2011 года она была специалистом 2 категории юридического отдела Вышгородского горсовета. С марта 2011 года – юрисконсульт ЧАО "М-Сервис". Позже занимала должность заместителя директора по организационно-правовым вопросам строительного комбината ООО "Строительный комбинат "Прогресс". Эта фирма, к слову, принадлежала бывшему мужу нардепа Алексею Алякину.

Анна Скороход. Фото: Getty Images

Анна Скороход стала депутатом от "Слуги народа" в 2019 году, она прошла в Раду IX созыва по мажоритарному округу №93 в Киевской области. Однако позже была исключена из фракции "слуг" и вошла в депутатскую группу "За будущее".

Что известно о личной жизни Скороход?

Известно, что политик была замужем за российским бизнесменом Алексеем Алякиным. Он когда-то был владельцем российского банка "Пушкино", а в 2013 году получил украинское гражданство. Позже он стал собственником фирмы "Прогресс", куда трудоустроил жену Анну. В этом браке у них родился сын Алексей.

Позже Скороход сообщала, что развелась с мужем и состоит в отношениях с народным депутатом Антоном Поляковым. Они вроде бы уже были помолвлены и готовились к свадьбе, однако в октябре 2021 года Поляков внезапно умер.

Анна Скороход и Антон Поляков

Скороход и скандалы с ней

Исключение из фракции

Главным скандалом в политической карьере Анны Скороход стало ее исключение из фракции "Слуга народа". Это случилось после того, как нардеп обвинила власть в том, что ее мужа Алякина незаконно задержали.

А ответ на это глава фракции "слуг" Давид Арахамия обвинил Скороход во взяточничестве. Якобы она предлагала взятки другим депутатам, а ее муж якобы угрожал депутатам профильного комитета по энергетике и предлагал деньги.

После этого скандала Скороход выгнали из франции "Слуга народа". Сама нардеп называла такое решение политически мотивированным, якобы из-за того, что она не голосовала за некоторые законы.

Заявления о подкупе и давлении

Будучи депутатом Верховной Рады Анна Скороход публично заявляла, что депутаты получают 5 тысяч долларов, а за руководящие должности во фракции — 15 тысяч долларов. Также она обвиняла уже бывшего главу Офиса президента Ермака в давлении на депутатов.

Связь со скандалом Миндича

Как упоминалось в сообщении "Центра противодействия коррупции", Анна Скороход фигурировала среди депутатов, которые засветились на так называемых "пленках Миндича". В частности, подозреваемые по бэк-офису Миндича обсуждают, что могут через Скороход и Нагорняка посылать нужные депутатские запросы.

Анна Скороход. Фото: Getty Images

Скандал с обысками НАБУ и СБУ

Теперь же нардеп попала в новый скандал с обысками Национального антикоррупционного бюро Украины и Службы безопасности Украины. Она может быть фигуранткой дела об организации преступной группировки, которая занималась вымогательством у предпринимателя 250 тысяч долларов за "решение вопросов".

Как сообщили в НАБУ, эту схему документировали длительное время, и сейчас устанавливаются все ее участники. В связи с этим у Анны Скороход провели обыски, которые она уже публично подтвердила.

