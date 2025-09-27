Украину ждет Фукусима 2.0? Эксперт оценил риски от отсутствия света на ЗАЭС

Ситуация на ЗАЭС вызывает беспокойство

Ситуация вокруг ЗАЭС обостряется все больше. Ведь станция уже почти четыре дня без внешнего электроснабжения, а охлаждение блоков возможно только с помощью генератора. Однако действительно ли Запорожская АЭС может повторить судьбу Фукусимы.

Что нужно знать:

ЗАЭС уже более 3-х суток отключена от внешнего электроснабжения

СМИ пишут об угрозе фукусимского сценария

Россия хочет запустить работу ЗАЭС

Фукусима 2.0 будет в Украине? Прогноз эксперта

Как рассказал "Телеграфу" доктор физико-математических наук, эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский, Россия ведет гибридную войну с Украиной. А ЗАЭС играет в этом не последнюю роль.

Именно потому повторения сценария Фукусимы вполне возможно, однако оно не будет иметь таких сокрушительных последствий, как некоторые считают. На это есть несколько причин, однако пока оснований для переживаний не так много. К тому же, Россия не впервые проводит провокации на ЗАЭС.

"Повторение фукусимского сценария аварии принципиально возможно, а вот масштабно - нет", — подчеркнул Литвинский.

Добавим, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что блекаут на ЗАЭС может привести к серьезной ядерной катастрофе. Более того, оккупанты пытаются возобновить работу ЗАЭС и хотят для этого заручиться поддержкой МАГАТЭ.

Что происходит на ЗАЭС сейчас

Как сообщал Guardian, внешнее электроснабжение оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции не работает уже четыре дня. Это стало рекордным отключением, которое вызвало беспокойство по поводу безопасности.

Ситуация на Фукусиме в 2011 году показала, что только 72 часа АЭС может безопасно работать без внешнего снабжения. Потенциал генераторов не сможет долго обеспечивать требуемое охлаждение реакторов.

Напомним, что в Японии на Фукусиме произошло землетрясение, в результате которого горячие реакторы на объекте были автоматически остановлены. Аварийные генераторы продолжали перекачивать охлаждающую воду вокруг реактора, но они были выведены из строя возникшего за землетрясением цунами. Три ядерных реактора на станции расплавились в течение трех дней, хотя топливо оставалось локализованным. Во время аварии никто не погиб.

