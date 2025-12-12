Как Харьков избежал масштабных блекаутов: Терехов рассказал секрет

Энергетический щит Харькова - что это и как работает

Харьков пережил очередную волну атак на энергетическую инфраструктуру, но масштабных блекаутов не произошло. Город смог избежать полной тьмы благодаря специальному проекту, запущенному еще в прошлом году.

Что нужно знать:

Харьков создал первую децентрализованную энергосистему в Украине

"Энергоостров" позволяет оказывать услуги бесперебойно

Технические возможности проекта содержатся в секрете

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в эфире "Единых новостей". Он объяснил, почему харьковчане испытывают меньше проблем со светом, чем могли бы.

Игорь Терехов подчеркнул, что графики отключений в Харькове совпадают с общеукраинскими. Они зависят от работы энергетиков Харьковоблэнерго и Укрэнерго. В городе встречаются как плановые, так и аварийные отключения электричества.

Градоначальник отметил, что избежать масштабных блекаутов городу помог проект "Энергоостров". Мэр не стал подробно рассказывать о технических возможностях, которые используются в рамках проекта, но подчеркнул его важность.

Не могу вслух рассказывать обо всех технических возможностях, которые были применены, но хочу сказать: если бы не Энергоостров, блекаутов в Харькове было бы гораздо больше. Очень благодарен всем, кто продолжает работать над проектом, заявил Игорь Терехов.

Вместе с тем Игорь Терехов объяснил главное преимущество проекта. "Энергоостров" позволяет отключать централизованное питание, но при этом коммунальные услуги для харьковчан продолжают предоставляться стабильно. Система работает автономно и не зависит от состояния общей сети.

Терехов отметил, что городские власти активно работают над тем, чтобы обеспечить жителей всеми необходимыми услугами. Особенно это важно во время сложного отопительного сезона, когда потребность в электроэнергии растет.

Справка: что такое "Энергоостров"

"Энергоостров" — это первый в Украине проект децентрализованной системы жизнеобеспечения. Харьковские городские власти начали его реализацию после массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В рамках проекта в городе установили 141 когенерационную установку. Они обеспечивают работу системы отопления и других коммунальных служб. Оборудование позволяет Харькову не зависеть от поставок энергии из других регионов.

Городские власти сотрудничают с иностранными производителями оборудования, поскольку в Украине такое оборудование не производится. Система позволяет обеспечить стабильную поставку электроэнергии даже в самых сложных условиях.

Мэр Харькова ранее заявлял, что эта система останется в городе навсегда и поможет регулировать коммунальные тарифы. Развитие "Энергоострова" будет продолжаться в 2026 году — соответствующие средства уже заложены в бюджет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему в Харькове больше света, чем у других. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.