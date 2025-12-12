Россияне не дают покоя Шостке: чем важен город

Враг может быть заинтересовал в нем не только как стратегическом объекте, но и с точки зрения психологического воздействия

Россияне продолжают атаковать Шостку в Сумской области. За последнее время удары по нему участились и на это может быть сразу несколько причин.

Что нужно знать:

Шостка расположена близко к границе, что делает её удобной целью для врага

Обстрелы могут быть направлены на запугивание жителей

Город обладает значимым культурным наследием и историческим влиянием на регион

В этом материале "Телеграф" рассказывает, почему этот город не дает покоя россиянам и они так усиленно наносят по нему удары.

Начать стоит с того, что Шостка расположена близко к границе, потому враг может использовать его как одно из главных направлений давления на приграничные районы.

Шостка на карте

Целью их ударов может быть обычный террор населения. То есть, чтобы вынудить людей покидать регион, создавая "серую зону" вдоль границы.

Шостка

Также стоит добавить, что удары, в том числе, наносятся по инфраструктуре. Таким образом противник может пытаться усложнить работу служб, коммуникаций и логистики.

Почему Россия атакует Шостку

В Шостке есть немалое количество предприятий и заводов, а также железнодорожное сообщение и пересечение важных автомагистралей.

Среди основных, действующих предприятий Шостки можно выделить: "Шосткинский реактивный завод", "Лакталис Сумы" Шосткинский молокозавод, завод производства активных фармацевтических ингредиентов, КЗ "Импульс", химический завод и т.д.

Этот город может интересовать врага не только как стратегический объект, но и с точки зрения психологического воздействия. Хотя назвать достоверную причину, по которой противник атакую Шостку, сказать трудно, но этот город имеет большое культурное наследие и имел свой исторический вклад в становление Украины.

Также следует понимать, что России легче достреливать в небольшие города Сумщины и благодаря небольшому расстоянию (свыше 43 км до границы), и учитывая особенности работы ПВО.

Последние атаки по Шостке

Сегодня, 12 декабря, россияне нанесли удар по спортивной школе, в которой проходила тренировка детей. Использовали два БПЛА. Предварительно — все живы, раненых нет, детей и тренеров оперативно эвакуировали.

Удар по Шостке

Также Россия прицельно била по Шостке в начале октября. Тогда под удар попал вокзал. Обстрелом задело пассажирский и пригородный поезда, один человек погиб, десятки пострадали. После этой атаки город остался без света, газа и воды.

Удар по вокзалу

