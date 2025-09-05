Коррупционная империя разрушена: все подробности резонансного задержания экс-заместителя главы ГФС (фото)

Схема работала через более 90 фиктивных предприятий

В Киеве задержали бывшего топналоговика, создавшего "конвертцентр" с оборотом в 1,5 млрд гривен. Следствие утверждает, что эту сумму "отмыли" только за последние два года. Значительная часть была из государственного бюджета.

Детали дела сообщают СБУ и Офис генпрокурора. Организатором сделки оказался бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов. Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев назвал его "символом коррупции на налогах."

Что известно о задержании и расследовании

После потери должности Бамбизов он стал адвокатом и именно под этим "прикрытием" якобы создал разветвленную схему. Для работы он привлек еще четырех подельников: двух бухгалтеров, директора аффилированной компании и еще одного соорганизатора.

Расследование установило, что преступники зарегистрировали более 90 фиктивных предприятий: среди них 14 — как "импортеры" и около 80 "транзитеров". Именно через эти структуры проходили финансовые операции, позволявшие минимизировать налоговые обязательства и легализовать денежные средства.

По материалам дела, среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами СБУ

Одну из сделок описали подробнее — на счет фирмы-прокладки зашли 127 млн грн за якобы товары или услуги. На самом деле ничего не снабжали. Бухгалтеры "забыли" показать эти операции в налоговых декларациях. Это позволило сэкономить на НДС — 21 млн грн. Далее эти 127 млн переводили на другие подконтрольные фирмы – тоже за "липовые" товары и услуги. На бумаге это выглядело как обычная хозяйственная деятельность, хотя реальных товаров и работ не было. Таким образом деньги становились "чистыми".

Для прикрытия фиктивной деятельности дельцы арендовали офис в Киеве, где хранили документы и встречались с клиентами. Во время обысков у организатора и его сообщников изъяли наличные деньги, банковские карты, печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику и финансовые документы.

Задержали пятерых участников схемы

В настоящее время все пять задержаны. Им готовятся сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов и легализация имущества, полученного преступным путем. Санкция статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Что известно о Евгении Бамбизове

Евгений Бамбизов

Евгений Бамбизов — бывший топ-чиновник налоговой службы Украины. Окончил Харьковский национальный университет имени Каразина в 2002 году по специальности "административный менеджмент". С 2003 года начал службу в налоговой инспекции Харькова, пройдя путь от инспектора к руководителю отдела аудита. В 2012-2015 годах был заместителем начальника инспекции по работе с крупными налогоплательщиками в Харькове. В 2016 году возглавил Офис крупных налогоплательщиков ГФС и исполнял обязанности заместителя председателя ГФС. В июне 2020 года был уволен.

В течение карьеры его имя неоднократно упоминалось в СМИ в контексте многомиллионных схем по незаконному возмещению НДС, нанесших государству сотни миллионов гривен ущерба и действовавших в Харькове, Одессе и Киеве. В 2019 году журналисты сообщали о его задержании СБУ по подозрению в причастности к делу олигарха Сергея Курченко, связанному с легализацией доходов при покупке "Украинского медиа-холдинга", но дело не дошло до суда. Недавно также сообщали о его участии в ночной потасовке с девушкой в одном из баров Киева.

Подобные резонансные дела

Руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был задержан СБУ в июле. Следствие считает, что он помогал отцу торговать с Россией. Также говорится, что у самого отца есть российское гражданство. Расследуется также потенциальная связь со спецслужбами РФ.

Народному депутату Украины Евгению Шевченко, с ноября 2024 года находящемуся под стражей по подозрению в государственной измене, в июле объявили новое подозрение — за крупномасштабное мошенничество. По данным следствия, он организовал схему вымогательства средств у бизнеса, прикрываясь влиятельными контактами в Беларуси, создавая искусственные проблемы с логистикой товаров и предлагая их "решение" за взятку. Зафиксирован перевод 14,5 млн грн на счета принадлежащей его сыну компании. К делу мог быть причастен бывший министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном скандале, связанном с отмыванием денег, но не с участием власть имущих. Речь о Назарии Гусакове — 31-летнем львовянине со спинальной мышечной атрофией (СМА), который годами собирал средства на лечение. В июне 2025 года он оказался в центре скандала после того, как волонтеры и медиа обвинили его в нецелевом использовании собранных донатов. Среди разоблаченных фактов — оборот криптовалюты и ставки в онлайн-казино.