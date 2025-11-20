Возродили забытый рецепт: еще один украинский город получил сладкую визитку

Это больше, чем десерт – это сладкое путешествие в прошлое города, его традиции и гостеприимство, покоряющее с первой ложки

В Украине есть настоящие гастрономические символы городов, объединяющих в себе кулинарные традиции, атмосферу, историю и даже характер местных жителей. Известные десерты, как Киевский торт или новосозданный Львовский, стали визитками своих городов, которые ассоциируются со вкусом детства, семейными традициями и приятными воспоминаниями о путешествиях.

Создание "своего" фирменного торта – это больше, чем кулинарный процесс; это культурное событие, которое формирует новую идентичность, объединяет поколения и привлекает туристов не хуже архитектурных достопримечательностей или уникальных пейзажей. Именно поэтому появление "Тернопольского торта" – событие значимое не только для гурманов, но и для всего общества города.

Рождение вкуса

Процесс создания торта напоминал подлинное исследование кулинарной памяти города. Ирина Шевчук рассказывает, что общалась со многими жителями Тернополя, расспрашивая об их гастрономических воспоминаниях с детства.

"Ко мне приходили гости, и я у каждого спрашивала, какой вкус Тернополя им запомнился с детства, какие десерты любили. Экспериментировали долго: лепешки, пропитка, крем — все перепробовали, отведали и выбрали лучшую версию", – делится кондитерка.

Рецепт с историей

Основу десерта составляют ореховые коржи, кофейно-алкогольный сироп, масляный крем. Такой состав сочетает в себе традиционные местные ингредиенты с современными кондитерскими технологиями.

Интересно, что более ста лет назад подобный десерт уже был визитной карточкой Тернополя, однако его аутентичный рецепт утерян. Современные кондитеры возродили уникальный вкус благодаря тщательным исследованиям и беседам со знатоками местного кулинарного наследия.

Первые впечатления

16 сентября состоялась торжественная презентация уникального десерта, который должен стать вкусной визитной карточкой Тернополя. В кондитерской "Bude solodko" жители и гости города могут попробовать результат более полугода кропотливой работы – "Тернопольский торт". Автор рецепта, кондитерша Ирина Шевчук, создала десерт в рамках городского проекта "Вкусный Тернополь".

Первые дегустаторы отметили, что этот вкус точно знаком им с детства. Ощущается выразительный привкус и послевкусие орехов. Это точно Тернопольский торт, который они помнят.

Символика в деталях

Помимо вкусовых качеств десерт привлекает внимание оригинальным декором. Торт украшают цветком терновника – ботаническим символом города, изображениями старинных тернопольских зданий и маленьким ключиком, что символизирует гостеприимство и открытость для туристов.

Гастрономическая слава

Стоит напомнить, что у Тернополя уже есть кулинарные рекорды – именно здесь испекли самый длинный торт длиной более 100 метров, что стало предметом местной гордости.

В настоящее время десерт уже доступен в фирменных заведениях. В перспективе он может занять место среди гастрономических символов Украины – наряду с легендарным Харьковским и Киевским тортами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новом десерте, ставшем символом Черновцов. За каждой деталью этого кулинарного произведения скрываются интересные истории, символы и местные традиции.