Цена жизни: почему антитепловизионная защита должна стать государственным стандартом обороны?

Украинские разработчики демонстрируют серьезные успехи по обеспечению потребностей бойцов

На современной войне всё решают два фактора: люди и технологии. Несмотря на впечатляющие успехи Украины в сфере дальнобойных БПЛА и ракетных программ, где мы всё чаще диктуем моду на поле боя, вопрос системной индивидуальной защиты бойца всё ещё находится на этапе догоняющего развития. Мы научились создавать "глаза" и "жала", но до сих пор оставляем уязвимым "сердце" системы — человека.

Украинский оборонпром наконец выходит из эпохи кустарных экспериментов. Современные решения сегодня базируются на фундаментальной физике и точных инженерных расчетах. Защита от тепловизионных средств наблюдения — это больше не "экзотический бонус" для групп спецназначения. Это базовое условие выживания для пехотинца в окопе, артиллериста на позиции и оператора БПЛА, за которым ведется круглосуточная охота.

Мы освоили закупки дронов тысячами, а снарядов — миллионами. Но профессиональный оператор, опытный артиллерист или закаленный в боях пехотинец — это ресурс, который невозможно быстро масштабировать. Без системной защиты от обнаружения вражескими сенсорами любое дорогое оружие теряет смысл, так как его носитель становится целью еще до того, как успеет сделать выстрел. Рациональная оборона — это инвестиция в "невидимость". Пришло время изменить парадигму: антитепловизионное снаряжение должно превратиться из точечной волонтерской помощи в обязательный элемент государственного заказа.

Технологический базис: физика "невидимости"

Современное поле боя стало "прозрачным". Стремительное развитие оптики привело к тому, что датчики различных диапазонов (NIR, SWIR, MWIR и особенно LWIR) способны фиксировать тепловой след объекта на расстоянии от сотен метров до десятков километров. Скрыться от них за обычной тканью или ветками уже невозможно.

Украинский прорыв

1. Излучательная способность (Emissivity). Человеческое тело постоянно излучает энергию (~36,6 °C), формируя четкий тепловой сигнал. Обычные материалы имеют высокую эмиссию — они пропускают это тепло сквозь себя. Материалы с низкой эмиссией (технологии типа Stealth) действуют как непрозрачный экран. Они удерживают тепло внутри, радикально уменьшая интенсивность излучения во внешнюю среду. Для вражеского сенсора боец превращается в тусклое, малоконтрастное пятно, которое почти невозможно идентифицировать как цель.

2. Отражательная способность (Reflectivity). Это второй столп маскировки. Даже если вы заблокировали собственное тепло, объект может выглядеть как неестественно холодная "черная дыра" на фоне теплой среды. Это также демаскирует. Материалы с высокой ИК-рефлективностью работают иначе: они отражают фоновое излучение окружающего мира. Объект буквально подстраивается под фон, сливаясь с ландшафтом в тепловизоре.

Серебро против фольги: инженерное совершенство

В экстремальных условиях часто используют спасательные термоодеяла из алюминиевой фольги. Это дешево, но критически неудобно: фольга шумит, рвется, создает солнечные блики и не "дышит".

Настоящим технологическим максимумом является серебряное покрытие. Такой слой обеспечивает сверхнизкую излучательную способность, а нейлоновая основа, используемая при таком производстве, сохраняет прочность, гибкость и, что самое важное, воздухопроницаемость.

Такое покрытие не разрушается от влаги или механических нагрузок, сохраняя свои свойства после многократного использования. Это надежная защита, рассчитанная на реальный фронт, а не на лабораторные тесты.

Пончо как универсальный инструмент защиты

Наиболее рациональным и эффективным формфактором для реализации технологии является тактическое пончо. В отличие от приталенной одежды, оно не только перекрывает излучение, но и радикально меняет геометрию объекта. Сегодня в Украине уже есть несколько производителей, способных выпускать это сложное изделие серийно, обеспечивая нужды фронта без зависимости от импорта готовой продукции.

Пончо не следует воспринимать как модернизированный дождевик. Свободный крой изделия создает воздушную прослойку между телом военнослужащего и материалом, которая работает как дополнительный термоизолятор. Более того, пончо нивелирует антропоморфные очертания (голова-плечи), которые являются основным демаскирующим фактором для алгоритмов распознавания целей в современных системах наблюдения. Изделие сохраняет экстремально малый вес (до 1 кг), что позволяет военнослужащему оставаться мобильным. Для сравнения: многослойные "одеяла", пытающиеся имитировать этот эффект, весят в 2-3 раза больше и имеют критически низкую износостойкость.

Ключ к комфорту — паропроницаемость. Дешевые решения превращают экипировку в герметичный мешок. Конденсат, накапливающийся внутри, резко повышает теплопередачу. Уже через 20 минут активного движения такая "защита" начинает светиться в тепловизоре из-за тепловых утечек. Материалы с металлизированным серебряным слоем решают эту проблему.

"Мы должны понять: современная война — это война датчиков. Когда мы видим видео, как наши группы становятся легкими целями — это прямое следствие технологического разрыва. Пончо с интегрированными кристаллами серебра — это, фактически, персональный модуль оптико-электронного противодействия. Если РЭБ подавляет радиосигнал, то такое снаряжение подавляет "визуальный сигнал" в тепловом спектре. Украинские производители уже доказали: мы создаем защиту уровня НАТО. Осталось превратить этот успех в массовый стандарт для каждого солдата в окопе", — отмечает ведущий эксперт по текстильным технологиям, привлеченный к испытаниям средств индивидуальной защиты.

Экономика выживания: почему нужно действовать уже сейчас?

По нашим данным, Министерство обороны и Агентство оборонных закупок на данный момент не спешат закупать подобную продукцию, ссылаясь на высокую стоимость. Однако аргументы о "высокой стоимости" антитепловизионной защиты не выдерживают критики, если взглянуть на факты:

Подготовка специалиста. Обучение, слаживание и экипировка одного бойца стоят государству сотни тысяч или даже миллионы гривен.

Социальная цена. Расходы на лечение, реабилитацию и выплаты в случае трагедии — это колоссальная нагрузка на бюджет.

Инвестиция. Цена высокотехнологичного пончо — это лишь доля от стоимости остального снаряжения, но именно оно определяет, вернется ли боец с задания.

Потеря специалиста из-за его видимости для вражеского дрона — это не только человеческая трагедия, это стратегическое поражение для государства. Армии НАТО уже давно интегрируют системы TIE (Thermal Identification Equipment) и материалы типа Stealth в стандартную экипировку спецподразделений. Украина же имеет уникальный шанс благодаря огромному спросу на внутреннем рынке масштабировать производство таких тканей до уровня если не общевойскового, то как минимум "штурмового" стандарта.

"Украинская промышленность уже способна производить антитепловизионные пончо. Это позволяет не направлять ресурсы на поддержку иностранных оборонно-промышленных комплексов. Нам нужен только четкий государственный заказ и включение этих средств в обязательный перечень вещевого обеспечения", — добавляет эксперт отрасли.

Антитепловизионное пончо — это лишь первая ступень в развитии технологии: аналогичные решения могут и должны масштабироваться для маскировки тяжелой техники, артиллерии, полевых штабов и средств эвакуации. Такую защиту пора признать фундаментальным компонентом снаряжения, столь же критическим и обязательным, как качественный бронежилет или каска. Каждый день промедления с утверждением государственных стандартов в этой области конвертируется в невосполнимые потери, ведь цена отсутствия системной защиты — это жизни наших воинов. Мы должны наконец сменить тактику пассивного наблюдения за инновациями на стратегию их тотального внедрения, интегрируя "стелс-технологии" не только в беспилотные системы, но и во все звенья современного оборонного обеспечения.

Контекст. Проблема обеспечения Сил обороны качественной формой и амуницией активно освещается в украинских средствах массовой информации. Антикоррупционные медиа, например, "Наші гроші" или Bihus.Info, исследуют коррупционные схемы в поставках, а портал The Page недавно рассказывал о том, как своих бойцов защищают в странах НАТО.