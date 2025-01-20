Организует депортацию украинских детей в Беларусь: что известно о сыне Лукашенко Дмитрии и как он выглядит

Сын президента Беларуси руководит спортивной организацией

Дмитрий Лукашенко – средний сын президента Беларуси Александра Лукашенко. Он работает на политический режим своего отца и попал под санкции европейских государств. Недавно мы рассказывали, что известно о единой официальной супруге президента Беларуси.

Чем занимается средний сын белорусского диктатора — выяснил "Телеграф".

Что известно о Дмитрии Лукашенко

Дмитрий родился в браке Александра Лукашенко с женщиной, по имени Галина Желнерович. Это произошло в 1980 году. Его старшим братом является Виктор, а младшим — Николай.

Дмитрий получал образование в Белорусском государственном университете, где учился на юриста-международника. Проходил военную службу в засекреченном пограничном подразделении. Там он боролся с контрабандой и нелегальными мигрантами.

Дмитрий Лукашенко учился на юриста

В 2005 году сын Лукашенко начал руководить президентским спортивным клубом. Организация занимается подготовкой спортсменов к участию в международных соревнованиях и распространяет здоровый образ жизни.

Дмитрий руководит соревнованиями среди детей, в частности, турнирами "Кожаный мяч", "Золотая шайба", "Стремительный мяч" и другими. Также он покупал акции лотереи "Спорт-пари". В 2006 году сын Лукашенко был назначен членом Национального олимпийского комитета Беларуси.

Дмитрий Лукашенко руководит спортивной организацией в Беларуси

Дмитрий также делал инвестиции в элитный коттеджный поселок "Гринвич", торговый центр Green City и Первую образцовую типографию. В 2011 году сын Лукашенко был внесен в "Черный список ЕС". Такое решение приняли из-за вовлечённости Дмитрия в финансовые операции своего отца. В 2016 году эти санкции были сняты.

Дмитрий Лукашенко был под санкциями

В 2021 году Дмитрия Лукашенко снова добавили в "Черный список ЕС". Управляя Президентским спортивным клубом, политик получил влияние над разными компаниями и был на тайной инаугурации отца в 2020 году. Таким образом, Дмитрий считается чиновником, получающим выгоду от режима Александра Лукашенко.

Виктор, Дмитрий, Александр и Николай Лукашенко

К тому же Дмитрий входит в санкционные списки США, Японии и Канады. У него есть жена и трое детей.

Где сейчас Дмитрий Лукашенко

Сын Лукашенко продолжает работать в президентском спортивном клубе. Он практически не дает интервью и ведет непубличный образ жизни. В СМИ вспоминают политика, когда пишут о деятельности спортивной организации.

В 2023 году оказалось, что Дмитрий Лукашенко причастен к депортации детей из Украины. С помощью Президентского спортклуба он финансирует "Фонд Талая", занимающийся перевозкой детей с оккупированных Россией территорий в Беларусь. Там украинским детям насаждают российскую пропаганду. Так что сын Лукашенко, как и он сам, имеет причастность к преступлениям косательно украинцев.

Дмитрий Лукашенко организует депортацию украинских детей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о старшем сыне Лукашенко — Викторе. Он занимается политикой, как и его отец.