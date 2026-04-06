В Украине стремительно дорожают помидоры. Почему так и когда могут упасть цены

Сбор урожая начнется в скором времени, но вряд ли спасет ситуацию

В Украине могут подорожать томаты и речь идет не только об отечественных поставках. Ведь сейчас основной импорт происходит именно из Турции, где усложнена логистика.

Об этом рассказала эксперт плодоовощного рынка Украины "АПК-Информ" Ксения Гусева.

По ее словам, сейчас ситуация с томатами на рынке достаточно динамична. Ведь постепенно овощи дорожают даже при появлении отечественных. Большую часть предложения на рынке составляют импортированные помидоры из Турции. Однако завоз из-за границы в настоящее время усложняют как постоянные атаки России на порты, так и рост цен на горючее.

"У нас сейчас проблемы именно с логистической поставкой. Подорожало топливо и это закладывается в цену томата", — пояснила Ксения Гусева.

Она добавляет, что именно это и приводит к подорожанию томатов. Впрочем, украинские производители уже начали первый сбор урожая, однако он не спасет цены. Ведь предложение на рынке будет ограниченным, а прогнозируемое похолодание может вызвать дополнительное повышение стоимости.

"Это еще такие очень небольшие объемы и они поставили цену 170 грн, а импортный томат где-то 130-150 грн заходит. Это по такой цене он заходит именно на рынок, а в розницу он же будет дороже. Они его могут завозить по 100 грн, а в розницу вы его будете покупать 180-190", — говорит эксперт.

Гусева резюмирует: массовые поставки отечественного тепличного томата по прогнозам ожидаются только после 20 апреля. Тогда возможно понижение цены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где удастся сэкономить 115 грн на килограмме свежих огурцов к Пасхе.