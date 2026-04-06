Рус

В Україні стрімко дорожчають помідори. Чому так і коли можуть впасти ціни

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Вартість овочів зростає Новина оновлена 06 квітня 2026, 15:01
Збір врожаю почнеться незабаром, але навряд чи врятує ситуацію

В Україні можуть здорожчати томати і йдеться не тільки про вітчизняні поставки. Адже наразі основний імпорт відбувається саме з Туреччини, де ускладнена логістика.

Про це розповіла експерт плодоовочевого ринку України "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва. Детальніше читайте в матеріалі "Ціни на продукти після Великодня впадуть, але не всі. Чи є сенс бігти в магазин".

За її словами, наразі ситуація з томатами на ринку досить динамічна. Адже поступово овочі дорожчають, навіть попри появу вітчизняних. Більшу частину пропозиції на ринку складають імпортовані помідори з Туреччини. Однак завезення з-за кордону наразі ускладнюють як постійні атаки Росії на порти, так і зростання цін на пальне.

"У нас зараз проблеми саме з логістичним постачанням. Здорожчало паливо і це закладається у ціну томата", — пояснила Ксенія Гусєва.

Вона додає, що саме це й зумовлює здорожчання томатів. Втім українські виробники вже почали перший збір врожаю, однак він не врятує ціни. Адже пропозиція на ринку буде обмеженою, а прогнозоване похолодання може викликати додаткове підвищення вартості.

"Це ще такі дуже невеличкі об'єми і вони поставили ціну 170 грн, а імпортний томат десь 130-150 грн заходить. Це по такій ціні він заходить саме на ринок, а в роздріб він же ж буде дорожче. Вони його можуть завозити по 100 грн, а вроздріб ви його будете купувати 180-190", — каже експертка.

Гусєва резюмує: масові поставки вітчизняного тепличного томата за прогнозами очікуються тільки після 20 квітня. Тоді можливе зниження ціни.

Раніше "Телеграф" розповідав, де вдасться зекономити 115 грн на кілограмі свіжих огірків до Великодня.

Теги:
#Помідори #Ціни #Прогноз #Овочі