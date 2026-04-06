В Україні стрімко дорожчають помідори. Чому так і коли можуть впасти ціни

Збір врожаю почнеться незабаром, але навряд чи врятує ситуацію

В Україні можуть здорожчати томати і йдеться не тільки про вітчизняні поставки. Адже наразі основний імпорт відбувається саме з Туреччини, де ускладнена логістика.

За її словами, наразі ситуація з томатами на ринку досить динамічна.

За її словами, наразі ситуація з томатами на ринку досить динамічна. Адже поступово овочі дорожчають, навіть попри появу вітчизняних. Більшу частину пропозиції на ринку складають імпортовані помідори з Туреччини. Однак завезення з-за кордону наразі ускладнюють як постійні атаки Росії на порти, так і зростання цін на пальне.

"У нас зараз проблеми саме з логістичним постачанням. Здорожчало паливо і це закладається у ціну томата", — пояснила Ксенія Гусєва.

Вона додає, що саме це й зумовлює здорожчання томатів. Втім українські виробники вже почали перший збір врожаю, однак він не врятує ціни. Адже пропозиція на ринку буде обмеженою, а прогнозоване похолодання може викликати додаткове підвищення вартості.

"Це ще такі дуже невеличкі об'єми і вони поставили ціну 170 грн, а імпортний томат десь 130-150 грн заходить. Це по такій ціні він заходить саме на ринок, а в роздріб він же ж буде дорожче. Вони його можуть завозити по 100 грн, а вроздріб ви його будете купувати 180-190", — каже експертка.

Гусєва резюмує: масові поставки вітчизняного тепличного томата за прогнозами очікуються тільки після 20 квітня. Тоді можливе зниження ціни.

