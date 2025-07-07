Буданов стал героем неожиданного, но очень смешного мема по "Игре в кальмара" (видео)

Видео через несколько часов стало вирусным

Кирилл Буданов – глава украинской разведки снова в центре внимания. Он стал звездой нового мема, созданного украинцами.

Подходящее видео распространяют в Тик Ток. Это оригинальный мем, объединяющий главного военного разведчика Украины с популярным корейским сериалом.

Вместо традиционной сахарной фигурки из культового сериала "Игра в кальмара" украинцы разместили фото Кирилла Буданова.

Об "Игре в кальмара" и ее феномен

"Игра в кальмара" (оригинальное название "오징어 게임") – это южнокорейский сериал-триллер, который стал настоящим культурным феноменом 2021 года.

Главную роль в сериале исполнил Ли Чон Чже – талантливый южнокорейский актер, сыгравший Сон Ги Хуна, человека с огромными долгами, который становится участником смертельных состязаний.

Одним из самых запоминающихся испытаний в сериале стала игра с сахарными фигурками "далгона" – традиционными корейскими сладостями с тонкими узорами. Участники должны были осторожно облизать или откусить части сахара, чтобы получить идеальную фигурку – звезду, сердце, зонтик или сложный многоугольник.

Ранее "Телеграф" писал, что "Игра в кальмара" вдохновила украинцев на мемы.