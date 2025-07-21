Новый раунд переговоров Украины и России не за горами? СМИ озвучили дату

Запланирована встреча и по Ирану

Переговоры между делегациями России и Украины могут пройти уже в четверг-пятницу, 23-24 июля. Также запланированы встречи по ядерной программе Ирана со странами Европы.

Об этом пишет İndependent türkc, ссылаясь на свои источники. Заметим, что по состоянию на 21 июля утро ни одна из сторон официально не подтверждала эту информацию.

"Ожидается, что позже на этой неделе в Стамбуле также состоятся мирные переговоры между Россией и Украиной", — говорится в издании.

Как говорят источники, сначала в Стамбуле пройдут переговоры между Ираном и Великобританией, Францией и Германией по поводу ядерной программы Ирана, а позже будет встреча дипломатов Украины и России.

"Переговоры могут состояться в среду или четверг. Детали о месте, времени и составе делегации встречи не разглашаются", — добавляет издание.

По словам собеседника, продолжается работа по определению мест проведения обеих встреч, соблюдению протоколов безопасности и подготовке логистики. Планируется, что все встречи будут закрыты для прессы.

Напомним, что последний раз делегации Украины и России встречались в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган. Тогда РФ не согласилась на прекращение огня и встречу лидеров, однако договорились о новых обменах, возвращении тел погибших.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Дональд Трамп призывает Украину перейти в наступление. Уже появились новые детали разговора с президентом Зеленским.