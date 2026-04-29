Ехать больше не выгодно? Сколько зарабатывают курьеры в Украине и Польше

Разница в заработке в разных странах сокращается

Средняя зарплата курьера в Украине приближается к показателям в соседней Польше. Только за последний год оплата труда на этой профессии выросла на десятки процентов.

Об этом свидетельствуют данные сайтов по поиску работы. Так, согласно анализу сервиса layboard, средняя заработная плата курьера в Польше составляет тысячу долларов (~44 тысячи гривен), минимальная — 700 долларов (~30 тысяч гривен), максимальная — около полторы тысячи долларов (~66 тысяч гривен).

Зарплаты курьеров в Польше

В это же время средняя зарплата курьера в Украине на данный момент находится на уровне 32 500 гривен. При этом за последний год рост зарплат в этой сфере составил 30%, а в Польше наоборот зарплаты курьеров просели на 16%.

Зарплаты курьеров в Украине

Таким образом выходит, что разница между средними зарплатами курьеров в Украине и Польше постепенно сокращается.

Напомним, ранее мы писали о том, что зарплаты официантов в Украине растут быстрее, чем в Польше.

Также мы рассказывали о том, что в сети скандал из-за заработной платы в "АТБ". Украинцев возмутил комментарий в социальной сети.