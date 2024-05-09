Музыка, салюты и помпезный парад: как раньше праздновали День Победы в Киеве

Народные гуляния не стихали целый день

Вторая мировая война… Этот термин, как метка на теле истории, напоминает об ужасном, кровавом конфликте, который разорвал мир на куски. С 1939 по 1945 год продолжались ожесточенные бои, охватившие более 60 государств, что составило около 80% мирового населения. Война унесла от 50 до 85 миллионов жизней, среди которых более 8 миллионов украинцев.

8 мая 1945 года стал решающим днем — поздно вечером в пригороде Берлина был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции Германии, ставший днем победы над нацизмом. В СССР отметили 9 мая как "Праздник Победы".

"Телеграф" пересказывает историю празднования Дня Победы в Киеве.

Ночь 9 мая 1945… Киевляне собрались возле громкоговорителей и затаили дыхание. В 2:15 прозвучало долгожданное известие о победе. Радости не было предела — гуляния не стихали всю ночь. Утром выступил Сталин. День объявили выходным, но, несмотря на это, жители Киева с радостью вышли на работу, где можно было услышать радио и пообщаться с коллегами, поделиться радостью.

В 14:00 в столице собралось около 200 тысяч киевлян на парад и демонстрацию, посвященные Победе.

"Парад Победы" в Киеве прошел еще до 9 мая

Вероятно, советское руководство беспокоилось, что после положительных новостей и победы граждане потребуют лучшей жизни. Так, на совещании 27 мая 1945 года ведущий идеолог и нарком иностранных дел УССР Дмитрий Мануильский отметил: "Чтобы не создать у населения впечатление, что все закончено, нужно, чтобы статьи отмечали, что это историческая победа советских народов, но не нужно размагничивать".

Горожане на восстановлении Крещатика

9 мая 1946 года Киев снова погрузился народные гуляния. Люди высыпали на улицы, чтобы отметить День Победы. В 1947 году киевляне праздновали 9 мая с эстафетами и фейерверками.

После 1947 года он лишился статуса государственного праздника, фактически ничем не отличаясь от Дня артиллерии.

В последующие десятилетия День Победы отмечали в частном порядке. Ветераны в семейном кругу поднимают рюмки, осторожно вспоминая определенные эпизоды "окопной правды".

Лишь в 1965 году, в контексте идеологической мемориализации и мифологизации Великой Отечественной войны, 9 мая вновь стало выходным днем. Тогда был проведен Второй парад Победы, но не в Киеве.

В столице мемориальные мероприятия 9 мая заключались в возложении цветов к памятнику Неизвестному солдату и минуте молчания, транслируемой в 18:50 по всем каналам телевидения и радио СССР. Также на улицах люди благодарили ветеранов и дарили цветы.

Так было и после распада Советского Союза. В Украине в День Победы традиционно чтили память погибших во Второй мировой войне. К военным мемориалам несли цветы.

Во время президентства Виктора Ющенко формат мероприятий претерпел изменения: в 9:00 начиналось торжественное шествие ветеранов по Крещатику, которое возглавляли высокопоставленные чиновники и сопровождал президентский оркестр. Через два часа начинался митинг-концерт с поздравительным словом президента Украины. В ходе этого мероприятия также объявлялась общенациональная минута молчания.

Но военной техники на Майдане не было.

Президент Виктор Ющенко с ветеранами 9 мая 2008 года

За годы независимости военная техника впервые была представлена на параде в Киеве только в 2010 году. Во времена президентства Виктора Януковича, который бежал в Россию после Революции Гидности празднование 9 мая напоминало московское. Шоу и помпезный парад.

На Майдане собралась вся "верхушка" страны, начиная от мэра города до президента государства.

Около 2,5 тысячи военных прошли по Крещатику с военной техникой. В центре Киева развевались украинские и советские флаги. Дети танцевали перед ветеранами, после чего дарили им цветы.

Во время парада, на противоположной стороне Крещатика от зрительских секторов, была установлена сцена, откуда давали салют. Хотя спустя некоторое время его зрелищность уменьшилась, но шумовой эффект оставался ощутимым: свист и канонада, вероятно, создавали атмосферу боевых сражений.

На шоу собрались тысячи жителей, гостей столицы и ветеранов войны.

Из репортажа "Главкома" 9 мая 2010 года

В 2011 году состоялся просто "парад военной техники".

В 2012 году вместо парада был праздничный концерт военных оркестров.

В 2013 году все по классике: парад, торжественная походка, салюты, коммунистическая символика.

Среди символов Дня Победы использовалась также георгиевская лента, которая сейчас является символом российской агрессии.

Из репортажа "Украинской правды" 9 мая 2013 года

В 2014 году 9 мая выпал на третий месяц российской оккупации Крыма и первый месяц Антитеррористической операции на Востоке Украины. Поэтому местные власти большинства городов отказались от торжественных мероприятий из-за вероятности провокаций. В частности, праздничный парад был отменен в Киеве.

Начиная с 2015 года в Украине ежегодно отмечается День памяти и примирения 8 мая. С 2016 года вместо "Дня Победы" отмечается "День победы над нацизмом во Второй мировой войне".

После начала полномасштабного вторжения России, в Украине отменили 9 мая. Теперь есть День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Он отмечается 8 мая и является выходным днем.

Теперь 9 мая страна ежегодно будет праздновать день Европы. Как отметил президент Владимир Зеленский, "будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм".

Ранее "Телеграф" писал, как изменилось отношение украинцев к 9 мая. Результаты социологического исследования.