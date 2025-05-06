Будут ли выходными 8 и 9 мая: как эти дни отмечают теперь

Украина сознательно отходит от российского нарратива "победобесия"

Без Дня победы 9 мая. В Украине с 2023 года, аналогично европейским странам, окончания Второй мировой отмечают 8 мая. Ведь именно в этот день поздно вечером был подписан Акт капитуляции в Берлине. Именно этот день теперь в Украине символизирует завершение самой кровавой войны в истории человечества — от 50 до 85 миллионов погибших в мире.

Согласно календарю официальных праздников на 2025 год, этот день носит официальное название "День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 — 1945 годов". 9 мая вместо этого отмечается День Европы. Дата больше не имеет особого статуса праздника и не является выходным днем.

Будет ли 8 мая выходным

Официально день имеет статус государственного и выходного праздника. Однако в Украине продолжает действовать военное положение, поэтому 8 мая, согласно законодательству, в государственных учреждениях должно быть рабочим днем. Частные компании могут пренебрегать этим правилом и устанавливать выходной по своему усмотрению.

Историческая справка

Для Украины Вторая мировая началась не 22 июня, а еще осенью 1939-го с бомбардировок Львова и других городов, когда нацистская Германия напала на Польшу. Полномасштабная война охватила всю территорию с лета 1941-го, огнем пройдя по городам и селам. С нашей земли в ряды Красной армии мобилизовали около 7 миллионов человек. Половина из них погибла. Половина выживших вернулась с войны уже с инвалидностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как проходил в Киеве парад на 9 мая, когда еще отмечался День победы в эту дату. Не все знают, но в СССР с размахом отмечать 9 мая начали только почти через 20 лет после окончания войны.