Его ждала жестокая судьба: зооволонтеры спасли из рук охотников редкого волка (фото)

Уникальный белый хищник теперь живет среди собак в приюте

В Днепре волонтеры из приюта "Пегас" сделали невозможное — спасли редкого белого волка. Его собирались продать для жестокого развлечения, чтобы натравливать на собак.

Волонтер Таня Овсейко написала соответствующую публикацию у себя на Facebook. Имя этого белого волка — Балто. Сейчас он находится в днепропетровском приюте "Пегас".

Для справки

Белый волк (Canis lupus albus) — крупная подвидовая форма серого волка, характерная светлой, почти белой окраской меха. Его мех густой и зимой особенно пушистый, что помогает выживать в суровых условиях. Взрослый волк может весить от 35 до 60 кг, а длина тела составляет 1,2–1,6 метра.

Природная среда белого волка – северные и арктические районы Евразии, особенно тундра и тайга. Он адаптирован к жизни в прохладном климате, просто преодолевает огромные расстояния в поисках добычи.

Белый волк является хищником и питается преимущественно крупными млекопитающими, такими как олени, лоси, а также более мелкими животными и птицами, если нет большой добычи. Охота часто происходит стаей, что повышает эффективность.

Особенность белого волка – редкий окрас.

