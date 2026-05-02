Километровые очереди и пустые полки. Как выглядели первые советские супермаркеты (фото)

Первые супермаркеты в Украине появились в СССР. Однако работали они по довольно странной системе и назывались универсамами.

"Телеграф" покажет, как выглядели эти магазины и что в них было интересного. Заметим, что универсамы встречались преимущественно в больших городах, где был большой спрос. Первый такой магазин в Украине был открыт в Днепре в 1975 году.

Первоначально универсамы преследовали цель положить начало самообслуживанию, но фактически закупки превращались в огромные очереди. Ведь обслуживание происходило через прилавок: покупатель просил продавца взвесить товар, получал чек, оплачивал его в отдельной кассе, а затем возвращался к продавцу, чтобы забрать товар.

Как выглядели первые супермаркеты в Украине

То есть фактически человек должен был отстоять три очереди, что и происходило. В таких магазинах объединяли основные группы пищевых товаров: мясо, молочку и крупы. Ассортимент во времена СССР был ограниченным, поэтому полки обычно были полупустые. При этом к качеству некоторых продуктов также возникали вопросы.

Впрочем, универсамы были популярны, ведь людям удобнее покупать все в одном месте, а не бегать по району в поисках нужных продуктов. Впоследствии универсамы в Украине либо превратились в современные супермаркеты, либо стали частью торговых центров. К слову, универсам — это универсальный магазин.

