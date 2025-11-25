Голова хищницы больше человеческой: где рыбаку повезло с трофеем (фото)

Щука поражает своим размером

В селе Козин Ровенской области рыбак поймал огромную щуку весом более 7 кг, и фото трофея уже поразило пользователей Telegram-канала.

Фото и видео хищницы опубликовали в местном Telegram-канале "Ровно 1283". Рыбаку было непросто удержать пятнистую рыбу из-за ее большого размера. Вес рыбы составил 7250 граммов, а ее голова, кажется, больше головы мужчины.

В комментариях под публикацией пользователи активно обсуждают щуку, выражая восхищение ее размером.

Что пишут под фото

Щука — одна из самых распространенных рыб в Украине. Обычно ее чаще всего ловят в спокойных реках, озерах и водохранилищах, ведь именно их она выбирает для жизни. Взрослые щуки могут достигать более 1,5 метра в длину и весить до 35 кг, при этом самки обычно крупнее самцов.

Окраска хищницы зависит от места обитания — от зеленовато-серого до бурого. Темная спина, светлое брюхо и пятна помогают щуке прятаться среди водорослей и успешно охотиться на мелкую рыбу и других обитателей водоемов.

