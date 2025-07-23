Милейшее создание: в Украине пропал редкий вид лисиц, эксперт рассказал о ее особенностях

Темные, серебристые, седые, почти белые — у лис десятки вариантов окраски

Лисы все чаще начинают обитать рядом с людьми. Однако рыжая окраска, известная из детских сказок и мультиков — не единственная цветовая гамма животного. Ближе к югу и пустынным зонам лисы становятся серовато-охристыми.

Об этом "Телеграфу" рассказал ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН Украины, кандидат биологических наук Виталий Смаголь. Именно такой окрас у лисицы, которую в современной Украине встретить почти невозможно — корсак.

Какие лисы живут в Украине

В Украине лисы имеют рыжий цвет меха, или же рыжеватый. На Полесье — лисички рыжие, к югу имеют светлую окраску. В начале 20 века в Украине в некоторых регионах фиксировали лису со светлым мехом — корсаком. "В южных регионах Украины в еще относительно недавние времена фиксировали еще один вид лисички, назывался корсак. Но это разные виды абсолютно", — говорит зоолог. Корсака даже внесли в Красную книгу в 2009 году. Виталий Смаголь говорит, что этот вид пока не фиксируют.

Лиса корсак раньше жила в Украине

Лиса корсак

Однако в сети можно найти упоминания об этом редком виде животных — в Марганецкой громаде заявляли о фиксации лисы такого вида. На Украине они жили только в Луганской области. В Днепропетровской фиксировались очень давно. Обычно живут в полупустынях. Также предполагают, что это разновидность обычной лисы белого цвета, а не корсака.

Лиса, зафиксированная на Днепропетровщине

Какого цвета могут быть лисы

Ареал существования у лис от Средней Азии и до тундры. Южные лисы почти серые, рассказывает специалист, в центральных областях лисы чаще ярче, рыже. "Далее еще на север приобретается более темные тона на фоне рыжего цвета. Уже совсем северные регионы, там лисы вообще очень темной масти", — говорит зоолог.

Кроме того, выделяют цветные вариации — крестовка, сиводушка, чернобурка. В большинстве своем они живут севернее, в России или Скандинавии. "Четко проявляется у всех лис темная полоса вдоль позвоночника. Может быть почти не выражена. А вот у северных форм она приобретает темно-коричневый цвет. У еще более северных форм, наблюдается еще поперечная полоса на лопатках", — описывает Виталий Смаголь крестовку.

Лиса-крестовка с севера с темными полосами

Лиса сиводушка называется так, потому что имеет пятна на горле и груди светлые, с проседью на них. Как и чернобурка, они водятся на севере. Чернобурые лисы почти черного цвета живут в тайге и лесотундре. Еще один вид – серебристо-черные лисы. Их вывели на пушных фермах, закрепляя признак черного окраса с серебром.

Лиса сиводушка

Лиса чернобурка

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лисы, как и другие дикие животные, постепенно теряют страх перед людьми и уже поселяются в пригородах мегаполисов. Отсутствие страха может быть не только признаком привыкания к людям, но и симптомом бешенства – в этом случае нужно действовать немедленно.