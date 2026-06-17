За что могут отобрать квартиру: это стоит знать каждому украинцу

Один из украинских пенсионеров непонаслышке знает, как и за что могут отнять недвижимость

Лишиться собственного жилья можно не только из-за ипотечных долгов, но и из-за накопленных коммунальных задолженностей. Если долг игнорируется владельцем квартиры длительное время, имущество могут арестовать и выставить на торги.

Об этом пишет OBOZ.UA. В материале представлена история пенсионера Ивана Леонидовича, который проживал в Киеве на проспекте Шухевича с 1980 года.

В 2004 году мужчина резко перестал платить за коммунальные услуги. При этом, у него отсутствовал счетчик на воду, а из крана постоянно текла вода. Он, к слову, являлся единственным жильцом дома без прибора учета, на него годами списывали все общедомовые потери воды.

В свою очередь "Водоканал" годами требовал эти деньги у ЖСК, а ЖСК регулярно судился с должником. Пенсионер игнорировал судебные разбирательства и в итоге, соответственно, проигрывал суды. Когда сумма долга достигла аномальных 875 тыс. грн, государственный исполнитель выставил квартиру на торги СЕТАМ. Это онлайн-площадка, где продают имущество, которое:

арестовали за долги (коммунальные, кредиты, штрафы);

изъяли по решению суда;

выставили на продажу государственные исполнители.

"Главным критерием участия в торгах является подача заявки на участие и уплата гарантийного взноса. После этого победитель, предложивший самую высокую цену, в сроки, предусмотренные протоколом, оплачивает приобретенные лоты. Проведение проверок на наличие сговора между участниками торгов не входит в компетенцию ГП "СЕТАМ", — объяснили в СЕТАМ.

Установить точное количество воды, которое израсходовал именно пенсионер, не удалось. В данную сумму могли войти также потери из-за аварий на внутридомовых сетях или махинаций других жильцов. Стоит добавить, что сам дом имеет 14 подъездов и более 500 квартир.

После провала первых торгов об объекте узнал один из риелторов, который впоследствии выиграл аукцион по минимальной цене — миллион гривен. Важно указать, что риелтор стал законным владельцем жилья и с юридической точки зрения к нему не может быть вопросов. Издание указывает, что торги прошли в подозрительно "дружественной" атмосфере и было всего три участника.

Вскоре из его квартиры уже начали выносить вещи. Тем временем Иван Леонидович находился в больнице после того, как в квартире появились представители нового владельца недвижимости. Мужчине стало плохо на улице.

Трое молодых людей перебирали старую одежду, фотографии, забитые шкафы, ломали мебель и выбрасывали всё во двор – на свалку. Сам пенсионер все еще верит, что сможет вернуться в свою квартиру.

Вещи из квартиры пенсионера. Фото: OBOZ.UA

Жилье уже пытаются перепродать на OLX за 1,8 млн грн.

Фото из объявления на OLХ. Скриншот: Фото: OBOZ.UA

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, если пенсионер проигнорировал повестку и имеет статус "в розыске", могут ли ему заблокировать банковскую карту.