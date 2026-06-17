За эти денежные операции могут начать расследование: что нужно знать украинцам

В Госфинмониторинге объяснили, из-за чего украинцы могут попасть под проверку.

Подозрительные финансовые операции, которые связаны с крупными покупками без подтвержденных доходов, могут стать основанием для расследования со стороны правоохранительных органов.

Об этом глава Госслужбы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу": "Глава Госфинмониторинга: по наличным средствам расследуем около 100 дел, а клиенты "Сенс Банка" стали фигурантами в 589 делах".

"Постоянно отслеживаем наличные операции и недавно начали это освещать. Чтобы люди поняли, что нужно делать, а чего не нужно. Когда человек, например, начинает массово покупать дорогие автомобили без соответствующих справок о доходах, предоставляя одну справку в несколько банков или предоставляя вообще поддельную справку", — говорит Пронин.

Он добавил, что подозрения могут вызывать случаи, когда одна и та же справка о доходах или сбережениях используется для проведения операций на суммы, превыщающие те, которые указаны в документе.

"Справку можно показывать. Но ведь понимайте, что есть причинно-следственная связь. У вас справка, позволяющая, например, доказать сбережения, скажем, на 100 тысяч долларов. А вы ее показываете под операции уже не на 100 тысяч, а сразу на 500 тысяч", — отметил собеседник.

Такие случаи будут квалифицироваться по-разному. В одних случаях это может быть уклонение от уплаты налогов, в других мошенничество. Пронин рассказывает, что бывали случаи, когда таким образом отмывались средства от продаж наркотических средств.

"Каждый кейс индивидуален. Мы рассматриваем каждый по набору факторов и фактов и решаем, как правильно квалифицироваться", — добавил он.

Филипп Пронин

Информация о нарушения прежде всего передается правоохранительным органам. Если же речь о сложных налоговых вопросах и вопросах безопасности, тогда материалы направляются в Бюро экономической безопасности.

Какие денежные операции могут вызвать подозрения. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

То есть, если выявляется минимизация налогообложения, тогда дело идет в БЭБ. В расследовании уже есть сотни таких дел.

"Топ кейсы: когда люди покупают машины и квартиры без официально доказанных доходов и доходов. Сейчас идет расследование этих дел, часть материалов уже передана и по мере готовности будем передавать остальные в Бюро экономической безопасности", — резюмировал Пронин.

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