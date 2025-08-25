Президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам: кого коснется

Навроцкого интересуют, прежде всего, интересы поляков

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины. Он хочет ограничить выплаты на детей по программе "800 Плюс" и медицинское страхование для нетрудоустроенных украинцев.

По сообщению Interia, Навроцкий предложил принять собственный законопроект, который предусматривает ограничение помощи. Он отметил, что выплаты "800 Плюс" должны получать только украинцы, работающие в Польше, и аналогичные условия должны действовать для медицинского страхования.

Президент отметил социальную справедливость и приоритет интересов поляков в своей стране, объяснив, что из-за этого не подписал первоначальный законопроект о помощи украинцам.

В то же время он предложил Сейму собственный законопроект, который предусматривает новые правила предоставления польского гражданства не только украинцам, но и гражданам других стран. По его предложению, процесс получения гражданства планируется продлить с 3 до 10 лет, а наказание за незаконное пересечение границы — до 5 лет заключения.

Навроцкий также заявил о необходимости борьбы с российской пропагандой и установления партнерских польско-украинских отношений. Он предложил включить в законопроект раздел "остановить бандеризм", объяснив, что поддержка бандеровского движения в Уголовном кодексе Польши может приравниваться к поддержке нацизма.

