Одного из них политик усыновил: что известно о детях президента Польши Кароля Навроцкого

Политик является многодетным отцом

На днях новым президентом Польши стал выдвиженец партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий. Во время избирательной гонки политика активно поддерживала супруга Марта Навроцкая. Супруги воспитывают троих детей, которые присутствовали при объявлении результатов экзит-пола.

Навроцкий имеет приемного сына Даниэля, которого его жена Марта родила в 17 лет. Сейчас он учится на факультете права и администрации в Гданском университете.

На фотографии Даниэль слева от отца, фото Getty Images

В 2024 году Даниэль баллотировался в городской совет Гданска от партии "Право и справедливость". Впрочем, пройти в госорган ему не удалось. Параллельно молодой человек занимается журналистикой. Он работал в издании Dziennik Bałtycki, а теперь публикует свои материалы в Gazecie Morskiej.

"Я — отец замечательного сына Даниэля, которому 21 год, которого очень люблю. Я не представляю своей жизни без него, он тоже меня любит. Возможно, кто-то из вас видел это. Я воспитываю его с двух лет. Он не является моим биологическим сыном, но я иногда забываю об этом, потому что не знаю другой жизни, кроме как с Даниелем", — говорил политик.

Дети Навроцкого стоят позади него, фото Getty Images

Также супруги воспитывают двое общих детей — сына Антони и дочь Катажину. Антони занимается футболом, в том числе входит в команду гданского клуба. А Катажина является школьницей.

Сын Антони слева от отца, в белой рубашке, фото Getty Images

Интересно, что дочь политика, семилетняя Кася, на протяжении последних дней стала звездой сети. Она привлекла внимание публики своим активным поведением во время оглашения результатов экзит-пола. Девушка хваталась за бока, показывала забавные гримасы и складывала руки в форме сердечка. Так что публика оценила харизматичность Каси.

Катажина стоит слева от мамы, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене министра обороны Рустема Умерова. Он никогда не показывал ее публике.